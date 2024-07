Pisa regina dei trapianti. Operazioni in crescita. Al top per il fegato fra i primi sei in Italia

Pisa si riconferma come eccellenza nell’ambito dei trapianti e continua il trend in crescita delle operazioni. L’andamento del 2024, in questo primo semestre, farebbe intravedere un’ulteriore crescita complessiva dell’attività chirurgica rispetto al 2023, che era già aumentata del 4.4% in confronto al 2022 (cifre, quest’ultime, fornite dall’Aoup a febbraio). Dati che rispondono da un lato all’incremento della domanda-risposta di salute e dall’altro all’accelerazione - ancora in corso - nel recupero delle liste d’attesa impressa dai piani avviati in tutta Italia, in seguito al rallentamento dei percorsi assistenziali programmati a causa della pandemia. Il nostro centro trapianti di fegato dell’Aoup resta fra i primi 6 in Italia per volumi di attività nel 2023, con 134 trapianti, confermando l’avanguardia delle tecnologie pisane applicate all’operazioni epatiche: si tratta di un ambito nel quale Pisa è riconosciuta a livello internazionale, tanto da essere protagonista a due dei principali congressi internazionali sul trapianto epatico a Madrid e a Houston. "Nei prossimi mesi – aveva spiegato nei mesi scorsi Davide Ghinolfi, direttore facente funzione dell’Unità operativa - saremo inoltre impegnati nella stesura di ulteriori studi e linee guida sull’argomento in collaborazione con i principali centri trapianto di fegato del mondo". Sempre nel corso del precedente anno, è rimasto stabile anche l’andamento dei trapianti di rene da donatore vivente, per un totale di 23 operazioni, al settimo posto in Toscana e i casi di trapianti di pancreas e/o rene/pancreas, 5 casi in totale, al quarto posto in Italia. Si è verificato anche un aumento dei trapianti di cornea negli ultimi quattro anni, 65 interventi nel 2023 contro i 31 del 2019, e dei trapianti di midollo osseo, 85 operazioni (di cui 13 Car-T) nel 2023 contro le 53 del 2019 e le 59 del 2022.

Giulia De Ieso