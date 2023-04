Pisa Punto Zero Ecco la lista di Magnani

PISA

È proprio sul viale delle Piagge in prossimità del Centro Sms che è stato presentato ieri il simbolo della lista civica "Pisa Punto Zero" di Pierpaolo Magnani che entra a tutti gli effetti in coalizione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Michele Conti. E di cui lo stesso assessore alla Cultura uscente della Lega sarà capolista. Non a caso la scelta della location per la presentazione è ricaduta sul quartiere in cui Magnani in tre anni e otto mesi di assessorato ha puntato con una riqualificazione volta alla promozione culturale. Ed è su questa esperienza che ha preso spunto per i capisaldi di "Pisa Punto Zero", riassunti in un manifesto politico composto da 63 pagine, riassumibili in tre parole: cultura, politiche giovanili e digitalizzazione. "Se sarà un piccolo o un grande valore aggiunto, saranno gli elettori a stabilirlo – ha commentato Michele Conti – per noi è un altro tassello che può dare linfa alla coalizione con i suoi temi accattivanti e moderni". E ha fatto un bilancio sulla consiliatura: "Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia per cui è stato difficile svolgere attività culturali, sono stati fatti grandi passi avanti dall’amministrazione. Anzitutto il progetto di ristrutturazione del Centro Sms, contenitore che era vuoto da tempo, e che finalmente sta prendendo forma come spazio associativo e attività importanti al suo interno". "Pisa Punto Zero" partendo dai capisaldi di cultura (nelle sue più diverse sfaccettature), giovani (per dare loro spazio specialmente a livello di realizzazione personale) e digitale (come strumento di promozione, diffusione e occasione di lavoro abbinate alla creatività e alpatrimonio artistico) ha reso possibile la formazione di una lista di candidati che, evidenzia Magnani è "eterogenea". "Mi sono reso conto di avere un consenso trasversale e ho riunito le persone intorno a questo progetto". Ecco i nomi dei 25 candidati: Serena Rigacci, Dumitru Tcaciuc, Ginevra Lucchesini, Alessandro Carmignani, Alessia Zampieri, Silvio Presta, Edmond Parentela, Antonino Calandrino, Gabriella Gatti, Dario Matteoni, Leila Maria Celeste Bogani, Giorgio Bindi, Elena Guidetti, Savino Sciancalepore, Sergio Carbone, Andrea Vinciguerra. Francesca Guidi, Lorenzo Bardi, Rachele Odello, David Cataldi, Ilaria Salvadori, Vittorio Geltride, Daniela Maccheroni e Silvia Mori.

Ilaria Vallerini