Pisa protagonista al congresso di Forza Italia Giovani

Pisa, 3 giugno 2025 – Cinque delegati di Forza Italia Giovani di Pisa hanno partecipato al Congresso Nazionale del partito di Roma, scrivendo poi un comunicato in merito, qui riportato integralmente. Un nuovo vento soffia dalla provincia di Pisa. Ha i volti, le idee e l’energia di cinque giovani pisani che hanno preso parte, con orgoglio ed entusiasmo, al Congresso Nazionale di Forza Italia Giovani, tenutosi sabato 31 maggio a Roma.

A comporre la delegazione pisana sono stati Antonio De Vita, Segretario comunale Forza Italia Giovani Pisa; Annalisa Buti, Segretario comunale Forza Italia Santa Croce sull’Arno; Alessandro Bertini, Segretario comunale Forza Italia Giovani San Giuliano Terme; Giulio Birindelli, membro della Consulta dei Giovani di Pisa militante di Forza Italia; Irene Chimenti, Coordinatore regionale “Studenti Per le Libertà”. Nel corso del congresso di sabato, è stato eletto Segretario Nazionale Simone Leoni, al quale la delegazione pisana ha voluto rivolgere i più sentiti auguri di buon lavoro, certi che sotto la sua guida Forza Italia Giovani potrà crescere, rafforzarsi e consolidare la propria presenza in tutta Italia. “Il nostro territorio – hanno dichiarato i cinque giovani delegati pisani – ha raccolto negli ultimi anni la partecipazione e l’entusiasmo di tanti ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi in gioco. L’università è diventata una vera e propria palestra di politica, confronto e crescita civile. In questo percorso, non è mai mancato il supporto e la visione del Ministro Anna Maria Bernini, punto di riferimento per le politiche universitarie e per i giovani". Forza Italia Giovani si afferma oggi ad essere il più grande e affiatato movimento giovanile del centrodestra italiano, portando avanti con coraggio e coerenza quella lungimirante e visionaria follia che ha guidato Silvio Berlusconi fin dagli inizi della sua avventura politica. Dalla Toscana, e da Pisa in particolare, i giovani di Forza Italia sono pronti a fare la propria parte, portando entusiasmo, idee e impegno concreto. “Pisa torna a contare in Forza Italia e nel panorama politico nazionale – concludono De Vita, Buti, Bertini, Birindelli, Chimenti – grazie all’energia e alla passione delle nuove generazioni che credono nei valori liberali”.