Pisa promossa per le feste. Crescono gli arrivi a Natale: "Gli eventi sono valore aggiunto"

Sembra che questo Natale sorrida agli albergatori pisani, Federlalberghi ha infatti rilasciato i dati riguardanti le prenotazioni negli alberghi della città che si prospettano in linea con gli anni passati, se non addirittura migliori. "Il Natale a Pisa non è mai stato un periodo di grandi afflussi, ma c’è comunque una discreta attività, e quest’anno sembra esserci un leggero miglioramenti" commenta il presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli. "Eventi di qualità come il concerto di Elio e le Storie Tese in programma per la notte di San Silvestro sono un valore aggiunto" afferma Romanelli.

I dati parlano piuttosto chiaro. "Le percentuali delle prenotazioni oscillano tra il 60 e il 70% per il periodo natalizio, mentre per Capodanno si prevede il tutto esaurito", sottolinea Romanelli. I numeri rilasciati da Federalberghi consentono anche di farsi un quadro abbastanza preciso del tipo di turisti che scelgono di trascorrere le feste a Pisa, Romanelli infatti precisa "la nostra città resta una destinazione prevalentemente internazionale, con circa il 70% di turisti stranieri in arrivo durante le vacanze di Natale. Tuttavia durante questo periodo gli italiani aumentano la loro presenza, arrivando a circa il 30%".

Un punto però su cui sia Romanelli che il suo vice Roberto Tommasoni insistono è la programmazione. "Gli operatori stanno facendo un grande lavoro per migliorare l’offerta, ma è fondamentale investire in una programmazione a lungo termine per garantire una crescita continua e sostenibile" concludono.

Sulla questione è intervenuto anche l’assessore al turismo e al commercio Paolo Pesciatini, il quale ha affermato "Siamo contenti di questi dati, e siamo ancora più contenti del fatto che siano stati rilasciati da Federalberghi che monitora quotidianamente il numero delle presenze sul nostro territorio – prosegue –. Il nostro obiettivo come Amministrazione è quello di incentivare il turismo anche durante la bassa stagione, per questo ci stiamo impegnando per organizzare grandi eventi in grado di richiamare persone da tutta Italia come il concertone di capodanno con Elio e le storie tese".

Sulla programmazione Pesciatini afferma: "Abbiamo già redatto un contratto quadriennale per l’organizzazione del Natale pisano perchè così come Romanelli e Tommasoni crediamo che la programmazione sia fondamentale per il raggiungimento di determinati obiettivi". "Inoltre - prosegue l’assessore - in futuro non escludiamo compartecipazioni da parte di privati per cercare di rendere la nostra offerta ancora più internazionale dal punto di vista degli ospiti, percorso già iniziato questa estate a Marina con il concerto dei Dire Straits".