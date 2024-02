Pisa, presidio davanti alla prefettura. “Protesta per le violenze contro gli studenti”

Pisa, 23 febbraio 2024 – Presidio in piazza Mazzini davanti alla Prefettura di Pisa. Su iniziativa di pariti, movimenti e associazioni, dopo le cariche della polizia di questa mattina al corteo degli studenti, è stata organizzata una manifestazione davanti la prefettura. «Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle ragazze e ai ragazzi rimasti ferite e feriti. Le istanze della pace non devono mai sfociare in atti di violenza. Richiediamo la massima tutela dei diritti e delle libertà costituzionali come la libera manifestazione delle opinioni di tutte le persone», è scritto in una nota.

Hanno aderito al presidio Coordinamento Civico e Progressista, Pd, La città delle persone, Si, Sinistra civica ecologista, Pisa Possibile, +Europa di Pisa, Cascina e Pontedera, Riformisti per Pisa, M5s, Psi di Pisa, Possibile Pistoia, Democratici Riformisti per San Giuliano Terme, Riformisti per San Miniato, Acli provinciali di Pisa e Lucca, Cittadinanzattiva Pisa, Associazione Barone Rampante, Associazione Orizzonte Comune di Crespina-Lorenzana.

Un altro presidio è stato organizzato in piazza XX settembre.