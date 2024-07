Pisa-Inter. Tutte le regole per il 2 agosto

Erano tanto attese, adesso finalmente sono note le modalità per l’acquisto dei biglietti di Pisa-Inter. Grande trepidazione per l’amichevole il 2 agosto (inizio alle 19:30) che vedrà l’esordio stagionale della squadra all’Arena Garibaldi. Per la partita in cui Filippo Inzaghi sfiderà suo fratello Simone, alla guida della squadra campione d’Italia, la prevendita inizierà oggi alle 15:30. Sarà possibile acquistare i biglietti online, sul sito di Ticketone, o nei punti vendita del circuito, ossia il Pisa Store in via Oberdan 22, il Solo Pisa di via Piave e il Tifo Pisa a Fornacette, oltre alla novità: la Mediolanum Lounge, presso lo stadio, che sostituisce il punto vendita di via Luigi Bianchi. Assieme alla vendita libera, avrà via la prelazione (che terminerà alle 13 del 26 luglio): i titolari di un abbonamento della stagione precedente potranno acquistare il biglietto al medesimo posto, mentre per il settore ospiti, la vendita sarà riservata ai titolari di tessera di fidelizzazione dell’Inter. La vendita in Curva Nord, questa sarà inibita ai residenti in Lombardia. Il prezzo della vendita dei biglietti varia, dai 16 euro (con due di prevendita) per le curve, ai 27 della gradinata, fino ai 45 euro e i 60, di tribuna inferiore e superiore. Promozione per gli under-14. Nelle tribune sono attive delle promozioni per portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti. .

Lorenzo Vero