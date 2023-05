Pisa green: focus col ministro

"Pisa è una città amministrata bene e per questo il vostro compito è saperlo raccontare ad amici, familiari e conoscenti per convincerli a continuare a scegliere il buon governo". Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin si è rivolto ieri a elettori e simpatizzanti di Forza Italia, Udc e Pli che ieri hanno partecipato al bar Lo Sfizio all’iniziativa elettorale in vista delle amministrative. Insieme al ministro i candidati della lista, la vicesindaco e coordinatrice provinciale Raffaella Bonsangue, il capogruppo Riccardo Buscemi e il sindaco Michele Conti. "Creazione di comunità energetiche rinnovabili, efficientamento energetico del sistema città per un comune sempre più ecosostenibile attraverso la promozione dell’uso di fonti rinnovabili, una graduale riduzione delle emissioni incentivando il trasporto pubblico e sostenendo il trasporto dolce: questi - ha detto Conti - i nostri punti di forza sulle tematiche ambientali, ai quali aggiungiamo la gestione dei rifiuti, potenziando la raccolta differenziata e promuovendo iniziative di riciclo dei rifiuti e adozione di un piano di gestione del verde pubblico che tenga in considerazione la biodiversità come obiettivo primario". "L’obiettivo – ha aggiiunto – è attraverso le comunità energetiche, investire sulle fonti di energia pulita costituendo un consorzio dinamico e aperto ai cittadini, ma a maggioranza pubblica, per rendere Pisa una città virtuosa dal punto di vista ambientale e della sostenibilità energetica: il Comune guiderà questo progetto comunitario decidendo tramite regolamento chi saranno i beneficiari degli incentivi sulle bollette elettriche". Conti ha promesso di fare di Pisa una città amica delle api: "Vogliamo continuare il percorso iniziato con la creazione di zone dedicate nei parchi urbani, degli orti sociali e di comunità dove allestire ‘oasi apistiche’".