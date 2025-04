Pisa Giuseppe re della pizza

Trionfo pisano alla 32esima edizione del Campionato Mondiale della Pizza, che si è svolta al Palaverdi di Parma: Giuseppe Criminisi, talento in forze alla pizzeria Dabbe di via San Bernardo, ha conquistato il primo premio per la categoria pizza in teglia. Una sfida combattutissima, con oltre 700 pizzaioli provenienti da più di 48 paesi che si sono cimentati e sfidati in ben 1031 gare tra cottura e abilità.

Giuseppe Criminisi, originario di Racalmuto, già campione del mondo per la pizza classica nel 2023, è un grande appassionato di lievitati. Sul podio è tornato grazie a una rilettura moderna della tradizione.

Sulla sua pizza una combinazione di ingredienti che hanno portato una ventata di freschezza, conquistando la giuria con un topping armonioso e una base impeccabilmente croccante. La sua proposta ha saputo esprimere al meglio l’anima della pizza in teglia, in modo essenziale, ma sorprendente che ci siamo fatti raccontare: un impasto indiretto con biga e sopra crema di funghi porcini della Garfagnana, formaggio di capra a pasta filata, funghi porcini saltati e parmigiano e in uscita pancetta tesa di suino nero bruciata al cannello, miele al tartufo, mandorla di noto tostata e lamelle di tartufo bianchetto. Sempre Criminisi si è aggiudicato il premio Parmigiano Reggiano.

"La Dabbe di Pisa – commenta Giovanni Monticelli, uno dei soci della pizzeria birreria - ha iniziato la collaborazione con Giuseppe tre anni fa, nell’aprile 2022. In questo periodo c’è stata una crescita reciproca, che Giuseppe con la sua professionalità e passione per il mondo della pizza ha contribuito nel miglioramento del nostro prodotto. Giuseppe, nel frattempo, in questi tre anni che è con noi ha vinto nel 2023 il primo posto nel campionato mondiale della Pizza a Parma (pizza classica) e pochi giorni fa il primo posto pizza in teglia. Una bella soddisfazione per tutti noi".

F.B.