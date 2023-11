Pisa... "È un lavorone"

"È un lavorone, Pisa agli occhi dei suoi protagonisti." Questo l’evocativo sottotitolo del libro di Pierpaolo Corradini (foto di Rudy Pessina), che ha intervistato 44 persone che a Pisa vivono e lavorano da lungo tempo. "Quello che mi interessava maggiormente – spiega l’autore – non era tanto un racconto oggettivo della città, quanto quello della percezione che ne hanno i suoi abitanti. Che però alla fin fine si è rivelato un racconto molto vicino alla realtà!”. Dall’89Enne ex sindaco Luigi Bulleri al 35enne direttore artistico del Teatro Nuovo Carlo Scorrano, il racconto procede nel rigoroso ordine anagrafico dei suoi protagonisti evidenziando luci ed ombre della città. Pizzaioli, professoresse, scrittori, bancarellai, giornalisti e pasticceri, ciascuno incorniciato da un ritratto del fotografo Rudy Pessina. Un insieme di persone molto eterogeneo con differenti modi di vedere la città e la pisanità. Il tutto condito con un po’ di “pisanate”, dal piatto tipico preferito all’espressione dialettale più simpatica o più frequente. Il libro, uscito a giugno scorso per le edizioni Il Campano, verrà presentato da Maria Valeria della Mea domani, venerdì 10 novembre alle 18.30 al Royal Victoria Hotel.