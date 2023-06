Pisa capitale dei ristoranti vegani

Pisa è la migliore città per il cibo vegano in Italia. Ad indicarlo è Bonusfinder Italia, che ha commissionato un apposito studio per scoprire “quanto le città italiane siano accomodanti alla dieta”. Pisa ha ottenuto un punteggio pari a 81,8 su 100 mentre Venezia risultata la città "più’ costosa per un pasto vegano con una media di 41,94 euro per pasto e Milano è il fanalino di coda. Pisa città vegana anche per numero di ristoranti di genere: 125, pari al 20,36 sul complessivo mondo della ristorazione, con per altro un prezzo medio di 21 euro o poco più (qualità 4,08). . Il prezzo piu’ basso lo fa Modena con 17,17 euro a pasto