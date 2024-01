Pisa, arriva la Befana a Porta a Lucca: un pomeriggio di festa per bambini e famiglie

Pisa, 4 gennaio 2024 – La Befana è pronta a scendere in anticipo e fare tappa a Pisa per una nuova iniziativa dedicata a bambini e famiglie: “Arriva la Befana in Piazzetta a Porta a Lucca”. Andrà in scena venerdì 5 gennaio dalle 16 l'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con la collaborazione delle attività del quartiere: Agenzia Immobiliare L'Affare, GB Serramenti, Bar di Laura e Gilberto, Lavanderia La Perfetta, L'Edicola di via XXIV Maggio, Centro Estetica Kentia, Cinzia Parrucchiera, Carrefour Express di via Antonio della Pura, Libreria La Scolastica e Tabaccheria Giusy. BUCCIONI - “Abbiamo ideato questa nuova iniziativa dedicata agli abitanti di Porta a Lucca e a tutti coloro che vorranno trascorrere un pomeriggio di allegria e spensieratezza” spiega Mauro Buccioni, presidente Fimaa Confcommercio Pisa e membro di Giunta esecutiva Confcommercio Pisa. “Dalle 16 nella piazzetta di via XXIV Maggio all'angolo con via Alfredo della Pura i più piccoli potranno trovare musica e intrattenimento e una merenda con pane e cioccolata insieme ai divertentissimi clown che animeranno il pomeriggio in attesa dell'arrivo della Befana, previsto per le 16.45, pronta a distribuire a tutti calze e dolcetti. Ringrazio tutte le attività che hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa, Fiva Confcommercio Pisa per la preziosa collaborazione e l'associazione Amici per l'Africa, che sarà presente con un proprio stand con giochi e sorprese per i bambini” PIERAGNOLO - “Una bellissima iniziativa che contribuisce ad animare la città in occasione di uno degli appuntamenti più attesi delle festività come l'Epifania” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “È straordinario il coinvolgimento dei commercianti che hanno deciso di fare squadra in occasione di un evento che renderà sicuramente più colorato e vivace un quartiere denso di negozi e attività come Porta a Lucca”. EVENTO - Andrà in scena venerdì 5 gennaio dalle 16 l'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con la collaborazione delle attività del quartiere: Agenzia Immobiliare L'Affare, GB Serramenti, Bar di Laura e Gilberto, Lavanderia La Perfetta, L'Edicola di via XXIV Maggio, Centro Estetica Kentia, Cinzia Parrucchiera, Carrefour Express di via Antonio della Pura, Libreria La Scolastica e Tabaccheria Giusy. M.B.