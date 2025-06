Pisa alla ricerca del nuovo allenatore: i nomi in lizza per la panchina

di Lorenzo Vero

Ormai è diventata una vera e propria ricerca da parte dell’allenatore, il mister X destinato a sedersi sulla panchina del Pisa. La lista è ristretta. Da quasi due settimane è giunta la notizia della rottura con Filippo Inzaghi. La "differenza di vedute" sul progetto tecnico e sul mercato le cause di una separazione maldigerita da parte della società, che ha portato all’interruzione dopo un solo anno di un progetto che, nelle idee del club, avrebbe certamente avuto vita più lunga. Ma nessun problema. "Se un allenatore non si sente motivato, prenderemo strade diverse" ha dichiarato prima del sorteggio dei calendari il presidente Giuseppe Corrado. Il Pisa tratta con il Palermo per il trasferimento dell’allenatore, legato contrattualmente ai nerazzurri fino al 2027.

Bene precisare un fatto: la questione Inzaghi è totalmente slegata alla ricerca del nuovo allenatore. Il Pisa non aspetterà di liberarsi dell’ingaggio a sei cifre del tecnico della promozione prima di sottoporre a contratto il successore. Se si verificherà, sarà una coincidenza. Casting blindatissimi fino a questo punto, con la società che ha deciso di far trapelare il meno possibile. Certo, i candidati sono stati individuati, con in primis quello Zanetti probabilmente molto gradito, ma che poi è stato confermato alla guida del Verona. Resta quel Domenico Tedesco, già commissario tecnico del Belgio, altro profilo sondato con interesse da parte del club.

La suggestione estera Mark Van Bommel, poi ci sono due nomi, altri due campioni del mondo del 2006, Alberto Gilardino e Daniele De Rossi, sui quali però vige l’interesse, oltre che dei nerazzurri, di altre società nel persistente valzer di panchine. Se Pioli dovesse essere scelto come prossimo ct della Nazionale (in lista anche Ranieri), chissà che la Fiorentina non possa ripiegare su uno dei due. Pirlo, come raccontato da qualche giorno, è oramai defilato. Così come Paolo Vanoli, che nella giornata di ieri ha parlato con il Cagliari (anche se Pisacane continua a sembrare il favorito) e Davide Nicola, profili liberi, e soluzioni sì graditissime dai tifosi, ma che anche in questo caso sembrano ormai nelle retrovie. Ma tutto vale, in questa incertezza generale. Vale anche l’inserimento di un altro nome, mai fatto prima e operato di nascosto. Sarà probabilmente la società stessa a voler comunicare il nome tanto atteso, una volta certa di aver trovato l’ideale mister X.