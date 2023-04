Pisa, al via la prima attivazione di colonnine di ricarica elettrica alla stazione

Pisa, 4 aprile 2023 - A Pisa, il parcheggio Metropark sempre più al servizio del cittadino. L’area di sosta del Gruppo FS si trasforma in hub multimodale “innovativo e green”, consentendo a chi si reca o giunge in stazione, o per chi vive la città, di ricaricare in sicurezza la propria autovettura grazie alla posizione strategica delle aree di sosta gestite da Metropark. INSTALLAZIONE - L’installazione è stata realizzata dalla società Powy con la quale Metropark nell’aprile 2022 ha sottoscritto un accordo quadro con l’obiettivo di collocare entro il 2025 fino a 600 punti di ricarica nei parcheggi della Società del Polo Urbano del Gruppo FS. L’iniziativa mira a completare l’offerta del servizio e potenziare il ruolo di hub intermodale della stazione. Sarà quindi possibile accedere ai servizi di ricarica per veicoli elettrici, incrementando il raggio della mobilità efficiente e meno inquinante a tutto vantaggio di cittadini, viaggiatori, pendolari e visitatori. Le 6 colonnine di ricarica, accessibili h24 7 giorni su 7, potranno rispondere alle diverse esigenze di ricarica della clientela METROPARK - “I parcheggi di Metropark ricoprono un ruolo fondamentale nella transizione verso un nuovo modello di mobilità più sostenibile e condivisa – commenta Francesco Parlato, Amministratore Delegato di Metropark". “Siamo molto soddisfatti di aver avviato questo primo step della collaborazione con Metropark" conclude Federico Fea, Amministratore Delegato di Powy. “L’inaugurazione della stazione di ricarica a Pisa, rappresenta un nuovo tassello dell’impegno di Stellantis a guidare la transizione energetica, garantendo una mobilità sicura, sostenibile e accessibile” sottolinea Ciro Papa, e-Mobility manager di Stellantis Italia. BOTTONE - “Accogliamo con grande piacere – dichiara l’amministratore di Pisamo Andrea Bottone – l’intervento nell’area di sosta di Metropark alla Stazione di Pisa perché sposa in pieno l’impegno portato avanti da Pisamo in questi anni nella transizione verso un modello di mobilità smart sempre più sostenibile e green, contribuendo a proiettare la nostra città nel futuro.” CONTI - “Come Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – siamo felici che Metropark, società del Polo urbano del Gruppo FS Italiane, insieme a Powy, partner del Gruppo Stellantis, abbiano scelto Pisa come prima città in Italia dove realizzare un parcheggio green a disposizione di cittadini, visitatori e utenti della Stazione, per usufruire dei servizi di ricarica per veicoli elettrici”. M.B.