Pisa al centro del Giro d’Italia. Il 20 maggio la cronometro. Dai Lungarni alla Torre pendente

Pisa, 8 gennaio 2025 – “Con il nostro lavoro abbiamo convinto Rcs a modificare il tracciato per valorizzare molto di più la città e i suoi scorci più suggestivi. Non solo l’arrivo in piazza dei Miracoli, ma anche altre zone del centro saranno ben visibili. Per Pisa sarà uno spot formidabile”. Così l’assessore allo sport e alle politiche giovanile, Frida Scarpa, presenta la tappa del Giro d’Italia che torna sulle nostre strade dopo 45 anni: era il 20 maggio del 1980, così come il 20 maggio arriverà quest’anno nel centenario del primo passaggio della corsa rosa.

Una vetrina irripetibile.

“Voglio pensare che sia invece un punto d’inizio. Intanto, perché sarà il primo grande evento gestito dalla nuova Pisamo, che dopo la modifica dello statuto si occuperà anche della gestione di eventi così importanti. Ma c’è anche di più”.

Che altro?

“Intanto che dimostriamo di essere una città capace di promuovere la cultura sportiva sia al massimo livello che guardando anche alle strutture di base, come abbiamo fatto con successo con la Notte bianca dello sport, che nell’ultima edizione ha portato in piazza oltre 20 mila persone. Per la nostra amministrazione lo sport è un volano di sviluppo e uno strumento per migliorare la qualità della vita e il benessere psicofisico delle persone”.

Come si svilupperà la tappa?

“Su questo manteniamo ancora un po’ di riservatezza, perché sarà Rcs a presentare la manifestazione nei prossimi giorni. Posso dire che i Comuni che ospiteranno le tappe sono chiamati a realizzare una serie di attività per promuovere la corsa a cominciare dal 29 gennaio, quando mancheranno cento giorni all’inizio della gara. ‘Aspettando il Giro’ sarà un contenitore che racchiuderà eventi grandi e piccoli che si protrarranno fino a maggio con l’obiettivo di realizzare anche materiale video da poter sfruttare durante la lunga diretta televisiva”.

Quali eventi avete in mente?

“Abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse per chiedere al tessuto imprenditoriale pisano di partecipare a questa grande festa che sarà la tappa del Giro in città. Poi posso già annunciare la Notte rosa della musica per il 10 maggio: in ogni piazza del centro si svolgeranno concerti, performance musicali, dj set e spettacoli per rappresentare tutti i generi musicali. Sarà aperto anche il teatro con un pianoforte nel foyer per la musica classica”.

Lo scorso anno la Giornata nazionale del servizio civile universale, ora il Giro. Che altro dobbiamo aspettarci?

“Ricordo anche lo Youth Summer Camp del consiglio nazionale dei giovani con 100 ragazzi da tutta Italia svoltosi nei mesi scorsi a Pisa. E inoltre continueremo a lavorare provando ad alzare l’asticella e coniugando sempre di più sport e politiche giovanili. Lo dico da donna di sport (Scarpa è stata campionessa mondiale di scherma, ndr): queste possono essere due facce della stessa medaglia e noi vogliamo farlo dando attenzione alle realtà di base provando a far passare un messaggio che per me è importantissimo, dal gioco ai giochi (olimpici). Sono convinta che l’arrivo del Giro, piuttosto che la meravigliosa stagione del Pisa che insegue la serie A possono fare da propellente per le realtà più piccole per incrementare i loro tesserati e continuare a crescere. E poi...”.

Dica.

Di pari passo l’amministrazione investirà come ha già fatto negli impianti (presto inaugureremo il campo scuola riqualificato ed entro l’estate sistemeremo la casa cantoniera di Anas per destinarla alla barca Celeste). Ma inaugureremo anche, ai Vecchi Macelli, la nuova sede della Consulta dei giovani e uno spazio dove sviluppare attività di startup, gaming e aziende spin off che possono connettersi con il già esistente incubatore Gate”.