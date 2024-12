Tutti vogliono la Tirreno-Adriatico

Montecatini Terme, 2 dicembre 2024 – La città punta ancora sui grandi appuntamenti del ciclismo per rilanciare la sua immagine. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta di portare il Giro d’Italia e la Tirreno-Adriatico nel 2026 o nel 2027 a Montecatini, come proposto dal consigliere di minoranza Luca Baroncini. L’ex sindaco è davvero soddisfatto per aver convinto maggioranza e opposizione.

“Sarà una grande occasione di promozione internazionale del territorio – afferma Baroncini – oltre a portare lavoro aggiuntivo di qualità per hotel, locali, ristoranti, negozi. Avevo inserito questa idea nel mio programma elettorale e quindi ho deciso, anche se dai banchi della minoranza, di proporla al consiglio comunale nel supremo interesse dei montecatinesi visto che quando ero sindaco avevo già preso i primi contatti ed anche con lo scopo di stimolare la giunta a portare eventi importanti in città. Alla fine la mia proposta ha convinto tutti e sono felice che, grazie ad un atto portato dal gruppo Lega, e poi votato da tutti, Montecatini Terme avrà questa soddisfazione”.

Baroncini sottolinea che, nonostante il risultato elettorale, il suo amore per la città non è diminuito. “Voglio dimostrare a chi, legittimamente, non mi ha votato che si è sbagliato e posso rappresentare, con un altro ruolo, una risorsa importante per la città”. Il Giro d’Italia, la più importante manifestazione di ciclismo a livello italiano, è arrivata e partita varie volte da Montecatini. Del resto, la città, insieme a Firenze, è stata una delle sedi dei campionati mondiali di ciclismo che si sono svolti in Toscana nel 2013.

La Tirreno-Adriatico è una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada che si svolge in Italia annualmente nel mese di marzo. La prima edizione della corsa risale al 1966. È considerata la principale corsa per la preparazione della Milano-Sanremo e una delle corse più importanti di inizio stagione. Si svolge in contemporanea alla Parigi-Nizza, anch’essa della durata di una settimana. La manifestazione suo nome al fatto che il percorso inizia ogni anno in una località posta sul mar Tirreno e termina sul mare Adriatico.

Per questo è stata anche soprannominata la corsa dei due mari. In particolare l’ultima tappa è sempre arrivata a San Benedetto del Tronto, a eccezione della prima edizione, quando la città marchigiana fu sede d’arrivo della seconda delle tre frazioni. Con il tempo la partenza si è spostata dal sud al centro-nord. Il corridore con il maggior numero di vittorie è Roger De Vlaeminck, che ha vinto sei edizioni consecutive della corsa, dal 1972 al 1977.