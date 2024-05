Pisa, addio a Rovetta: ritiro altrove. Bormio favorita: trattativa in corso

di Michele Bufalino

Il ritiro del Pisa non sarà più a Rovetta, nel bergamasco. La società nerazzurra non ha proseguito il rapporto con la società sportiva con la quale ha organizzato il ritiro nelle ultime stagioni, ma ha voluto puntare ancora più in alto. Dopo un’attenta valutazione, sempre con la volontà di organizzare un ritiro in Nord Italia, i nerazzurri sarebbero vicinissimi a concludere un accordo con Bormio, già sede del Como. I comaschi, infatti, su spinta del tecnico Cesc Fabregas, inizieranno la prossima stagione da un ritiro in Spagna. Ragion per cui si è liberato un posto per un’altra società. Vista l’amicizia tra il Pisa e la dirigenza del Como, poiché non è un segreto che il direttore dei lariani Carlalberto Ludi sia in buonissimi rapporti con il diggì pisano Giovanni Corrado, tanto da essere stato in un paio di occasioni vicino a diventare dirigente del Pisa (e il suo è uno dei papabili nomi per il post Stefanelli) è stata proprio la società lariana a mettere in contatto Bormio con il Pisa per suggerire, tra le papabili mete, di calcare il centro sportivo di via Manzoni. Le voci di un accordo imminente arrivano direttamente da Bormio, suggerite dalle colonne de "La provincia unica". Secondo quanto emergerebbe dovrebbe esserci a breve una conferenza stampa congiunta del Pisa e dell’Us Bormiese che si occuperà dell’ospitalità, come già avvenuto in passato con l’Us Rovetta, quando i nerazzurri sono stati ospiti nel bergamasco. Presto ancora per parlare di date, ma da ciò che emergerebbe il ritiro nerazzurro dovrebbe, come già avvenuto nelle ultime stagioni, partire tra la seconda e la terza settimana di luglio, fino al termine del mese.

Per Bormio (nella foto il centro sportivo) sarebbe la prima volta, dopo 25 anni, che una società toscana torna in zona, dopo la Fiorentina di Trapattoni e Batistuta. Attenzione però, perché Bormio non è l’unica papabile sede in lizza per ospitare i nerazzurri. Ci sarebbe un’altra, di pari livello, sempre nel nord Italia, su cui vigerebbe l’assoluto riserbo. L’ultima parola spetterà ad Alexander Knaster, a cui sono state sottoposte le varie alternative, di concerto con il direttore operativo Daniele Freggia e con il direttore generale Giovanni Corrado. Il Pisa lascia così, dopo tre anni, il centro sportivo di Rovetta, che ha ospitato i ritiri dal 2021 al 2023, con tre tecnici diversi tra Luca D’Angelo, Rolando Maran e Alberto Aquilani. Fu il presidente Giuseppe Corrado ad ammettere che ci fosse ancora un anno di contratto tra la società nerazzurra e il centro sportivo del bergamasco, ma nelle ultime settimane si sono aperte nuove possibilità per campi sportivi di altissimo livello, di conseguenza il rapporto è stato interrotto di comune accordo.