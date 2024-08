Pisa accoglie il talento Primo round per aspiranti allievi della Sant’Anna

Iniziano le prove scritte del concorso di ammissione per entrare alla Scuola Sant’Anna, e con loro anche la nuova edizione di "Pisa accoglie il talento", il programma di benvenuto ai candidati che valorizza la loro permanenza nella città. I primi scritti saranno dedicati all’area Ingegneria industriale e dell’Informazione e si terranno oggi alle 14 al polo didattico ‘Porta Nuova’, domani invece alle 9:30 sarà il turno di Agraria e Biotecnologie Vegetali e alle 15 di Medicina. Ultima tornata lunedì 2 settembre alle 14, quando ci sarà la prova per l’area di Scienze Sociali.

Parallelamente al concorso torna anche ‘Pisa accoglie il talento’, l’iniziativa per i candidati e le candidate che per la prima volta arrivano in città ai quali la Sant’Anna offre il rimborso delle spese di viaggio, una serie di agevolazioni per ragazzi e accompagnatori riguardo il soggiorno in strutture convenzionate e l’opportunità per conoscere meglio le ricchezze artistiche di Pisa. Le iniziative sono state pensate per far sentire ogni giovane ospite atteso e benvenuto, e per contribuire ad ampliare il numero di studentesse e di studenti di talento che scelgono la città e il suo sistema universitario per costruire il proprio futuro.

Nello specifico, i giovani che sosterranno da domani le prove avranno accesso a significativi sconti per accedere alle Mura di Pisa grazie alla cooperazione con Coopculture, ammirando la città da una prospettiva diversa, scoprendo gli scorci nascosti, i giardini fioriti e il patrimonio architettonico di una delle città più antiche d’Italia. Ovviamente non poteva essere escluso il pezzo forte della città: piazza del Duomo. Grazie all’intesa con l’Opera della Primaziale Pisana, la Sant’Anna ha garantito uno sconto per candidati e accompagnatori che vorranno visitare il sito Unesco e i suoi monumenti: Cattedrale, Battistero, Camposanto, il Museo delle Sinopie e il Museo dell’Opera del Duomo.

‘Pisa accoglie il talento’, giunto alla sesta edizione, vuole valorizzare la capacità di una città come Pisa dove all’alta qualità della vita si unisce un elevato livello nell’offerta formativa grazie alla presenza di tre istituzioni universitarie fra loro strettamente collegate. Le opportunità e le agevolazioni dureranno da oggi fino alla fine delle prove orali, il 19 settembre.