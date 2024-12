"Pinqua, cruciale rifinanziarlo"

"Il nostro principale auspicio, in attesa di interventi più strutturati, è che il Pinqua possa essere rifinanziato per garantire un’importante fonte finanziaria per le amministrazioni locali". Parola di Patrizio Losi, direttore di Federcasa, che rappresenta circa 84 aziende pubbliche che gestiscono complessivamente circa 760mila alloggi Erp in tutta Italia e quasi 40mila di housing sociale.

"Le principali necessità che abbiamo in questo momento - ha aggiunto Losi - riguardano soprattutto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni e nonostante la cronica carenza di risorse siamo in una situazione complessivamente decente. Le criticità riguardano però la fiscalità che impatta sulla gestione aziendale, perché a parte Toscana ed Emilia Romagna, altrove abbiamo il problema del pagamento dell’Imu". La svolta è dunque la messa in pratica di un piano nazionale. "Il governo ha definito il perimetro del piano Casa - ha concluso Losi - e abbiamo fatto incontri con il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, proprio per delineare il perimetro delle azioni necessarie: adesso occorre metterci le risorse. Servirebbero 250mila nuovi alloggi in tutta Italia, con un investimento di fondi pubblici di circa un miliardo di euro. Abbiamo bisogno di soldi perché le professionalità ci sono ma mancano finanziamenti costanti".