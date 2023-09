Pini minacciati dalla cocciniglia tartaruga

Massima attenzione alla cocciniglia tartaruga, l’insetto originario el Nordamerica che sta distruggendo ettari di pinete, di cui si è scoperto un focolaio nel parco urbano ex-Ciclilandia a Tirrenia. "In accordo con la Regione, come Parco, ci siamo coordinati subito con i carabinieri forestali che già svolgevano i monitoraggi intensificandoli nei punti più a rischio – spiega il presidente del Parco, Lorenzo Bani – . Attualmente nella Tenuta di San Rossore e a Migliarino non sono stati ritrovati sintomi di attacco, ma le verifiche stanno continuando data la gravità del problema. Per la Tenuta di Tombolo per la quale la Regione ha emanato due giorni fa un decreto ad hoc; per il bosco di Tirrenia sono previste azioni di eradicazione con iniezioni di insetticidi, potatura dei rami infestati della pianta, trattamento specifico del materiale legnoso per evitare la diffusione della cocciniglia. È inoltre prevista un’intensificazione del monitoraggio anche nelle zone cuscinetto di Tombolo, San Rossore sud e Coltano; azioni in collaborazione con il Crea, consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, l’istituto di riferimento a livello nazionale per la protezione delle piante.