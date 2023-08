Piede schiacciato dall’escavatore Operaio finisce in ospedale

La dinamica dovrà ricostruirla il personale dell’Asl intervenuto in via Argonne, a Riglione, ieri nel primo pomeriggio per un incidente sul lavoro. Il piede di un operaio, che stava effettuando uno scavo è finito sotto l’escavatore. A lanciare l’allarme i colleghi che hanno chiamato il 118. Quindi è stato un via vai di sirenze e di soccorritori. momenti concitatissimi (nelle foto di Valtriani).

La centrale operativa ha inviato l’ambulanza della Misericordia di Pisa. Ma sono stati chiamati anche i vigili del fuoco per riuscire a liberare l’uomo e consegnarlo ai sanitari e i carabinieri per i rilievi. L’uomo è stato portato in ospedale con il piede schiacciato in codice rosso per la dinamica, un infortunio, appunto. Ma non sarebbe in pericolo di vita.