Pic nic, pulizia dell’Arno e musei. Sfida al meteo per il fuori porta. E una visita guidata al San Matteo

di Stefania Tavella

Tante le iniziative in programma oggi in tutta l’area pisana tra mostre, concerti e comizi per celebrare la Festa del lavoro e dei lavoratori.

A Calci la giornata sarà dedicata all’artigianato di qualità, con la possibilità di fare un pic-nic libero nell’oliveto di fronte al Museo di Storia Naturale, dove si svolgerà una visita guidata dedicata alla difesa della biodiversità e alla promozione della sostenibilità. Si inizierà con la collezione geologica per proseguire lungo un percorso che approfondisce l’importanza dell’acqua. Le tematiche ambientali saranno al centro anche dell’iniziativa in programma a Marina di Pisa, dove si svolgerà una vera e propria “festa dell’Arno” nella sede della Lega Navale. Qui alle 12 sarà firmato il protocollo d’intesa fra il Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Gaia Checcucci, e il Comune di Pisa, rappresentato dall’assessore allo sport, Frida Scarpa, mirante alla raccolta delle plastiche nel tratto pisano grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Ambiente, attraverso la legge “SalvaMare”. L’iniziativa, mirante a “vivere il fiume rispettando il fiume”, vuole sensibilizzare i cittadini e, in particolare, gli studenti sul tema dell’educazione ambientale. E’ previsto l’arrivo della “Discesa dell’Arno”, compiuta dai Canottieri Firenze, accompagnati nell’ultimo tratto dai Canottieri Arno Pisa, ai quali spetterà il compito di “ripulire” il fiume.

Nella tenuta di San Rossore, aperta alle 19,30, sarà possibile ritrovarsi per una grigliata nelle apposite aree attrezzate con barriere frangivento, avendo cura di lasciare l’area in buone condizioni. Saranno consentiti anche i barbecue nel prato del rondò di Cascine Vecchie lato ovest. Inoltre, le guide ambientali di Verde Salmastro propongono “Il bosco incantato”, un’escursione nella tenuta Salviati a Migliarino.

A San Giuliano Terme, per chi vorrà trascorrere la giornata a contatto con la natura e la storia, si svolgerà un’escursione lungo un tratto del ‘Sentiero Pisa’ o ‘00’, un percorso che va da un capo all’altro del Monte Pisano in direzione Ripafratta. Sarà possibile immergersi in un’atmosfera medievale tra i ruderi dell’Eremo della Spelonca e dell’Eremo di Rupecava con arrivo a Ripafratta, dove sorgono le torri di avvistamento e la rocca di San Paolino, che evocano l’antico sistema difensivo che caratterizzava la zona di confine tra Pisa e Lucca.

A San Giovanni alla Vena, al via la festa di Santa Croce in Castellare che proseguirà fino al 4 maggio, momento clou della manifestazione con la fiaccolata verso il chiesino sul Monte e lo spettacolo pirotecnico.

Infine, i musei e i parchi archeologici saranno aperti per chi vorrà rifugiarsi nei luoghi di cultura in una giornata di festa che si prospetta piovosa. A Pisa, a Palazzo Blu sarà possibile visitare la mostra “Manuel Fior. Viaggio a colori”, dedicata all’illustratore italiano celebre in tutto il mondo, mentre al San Matteo alle 11 è prevista una visita guidata gratuita alle collezioni del museo.