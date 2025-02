Piazza Gramsci verso il completo restyling

Piazza Gramsci, nel cuore di Cascina, al centro di un quadro più ampio di riqualificazione dell’asse di viale Comaschi e che passa dagli interventi pubblici finanziati con il Pnrr e da interventi privati che porteranno alla riqualificazione dell’area Ex-Pighini e Tettora. L’amministrazione comunale di Cascina presenta il piano di interventi sul centro cittadino, che parte proprio dalla storica piazza a ridosso dei resti delle Mura medievali. "Nel corso del mandato – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – stiamo cercando di avere una visione complessiva del territorio comunale. Il centro di Cascina è in posizione chiave e sono molti gli interventi avviati e in previsione per una sua piena valorizzazione. C’è ancora molto da fare, ma l’asse di viale Comaschi sta già cambiando volto". Nelle prossime settimane, infatti, sarà effettuato un intervento ponte per togliere le pietre che si muovono e fare un’asfaltatura temporanea a freddo, che avvicini al periodo dei lavori definitivi previsti appunto per il 2026. "Siamo intervenuti più volte su piazza Gramsci per tamponare i problemi emersi – aggiunge il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici –. Abbiamo già commissionato un progetto di riqualificazione dell’intera piazza, con rilevazioni compiute con i droni, per inserire questi lavori nel piano delle opere perché occorre un intervento definitivo. Qui abbiamo proceduto di recente al rifacimento della fermata degli autobus davanti al palazzo dell’anagrafe e all’asfaltatura di via della Repubblica. Abbiamo anche presentato alla Regione un progetto per il parco giochi perché diventi inclusivo e a tema medievale". Proprio in virtù dei lavori effettuati, sono calate le richieste di risarcimento danni per cadute su piazza Gramsci: una all’anno dal 2020 ad oggi, di cui una respinta. A questi interventi si aggiungono poi quelli che interessano edifici storici come il teatro, il cinema e l’Ex-Pighini. "Nostro obiettivo è portare a compimento la completa riqualificazione del centro storico di Cascina – conclude l’assessora all’urbanistica Irene Masoni –, in una sinergia di interventi che vedono impegnati sia il Comune che i privati. Grazie ai finanziamenti attratti, verrà recuperato il Teatro Bellotti Bon. Il Comune ha acquisito l’area adiacente al teatro, quella del Cinema Apollo, proprio per permettere una valorizzazione ulteriore del teatro storico. Nei giorni scorsi è stata inoltre firmata la convenzione, tra il Comune e i soggetti attuatori, per il recupero dell’area Ex-Pighini, che ormai da anni versa in condizione di totale abbandono, dove, oltre alle strutture private, sarà realizzata una nuova area verde, nuovi percorsi pedonali e un ampliamento della zona destinata a parcheggio".