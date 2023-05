"Piano strutturale intercomunale Serve una risposta alla mobilità"

Un gruppo di progettisti, architetti e ambientalisti ha rivolto un appello ai due candidati sindaco di Pisa, Michele Conti e Paolo Martinelli affinché si impegnino a rivedere il piano strutturale intercomunale recentemente approvato. Lo stesso appello sarà inoltrato anche al sindaco cascinese dem, Michelangelo Betti, sostenuto da una giunta di cui fa parte anche il M5S. La lettera è firmata da Cesare Allegretti, Franco Allegretti, Alessandro Baldassarri, Rossana Bernardini, Mauro Ciampa, Riccardo Ciuti, Pierluigi D’Amico, Dario Franchini, Oreste Giorgetti e Mario Pasqualetti. "Un milione e mezzo circa di metri quadri di superficie utile lorda di fabbricati - si legge nell’appello - quasi i tre quarti di nuova edificazione: è questa in estrema sintesi la previsione del nuovo piano strutturale di Pisa e Cascina. Oltre 4 milioni di metri cubi di nuova edificazione previsti su un territorio già ampiamente urbanizzato con destinazioni residenziali per circa 4 mila nuovi appartamenti e quindi per insediare quasi 10 mila nuovi abitanti equivalenti e oltre 400 mila metri quadrati per realizzare nuovi insediamenti artigianaliindustriali quando sono molte decine i capannoni inutilizzati". Secondo i firmatari dell’appello si tratta di un piano "che non può dare risposta al problema prioritario di tutta quest’area: ridurre l’uso dell’auto per la mobilità fornendo valide ed efficienti alternative".