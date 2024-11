PharmaNutra Ricavi in crescita 83,5 milioni nei primi nove mesi Il colosso pisano PharmaNutra chiude i primi nove mesi con ricavi in crescita del 17%, raggiungendo risultati superiori alle aspettative. Il vicepresidente Roberto Lacorte esprime soddisfazione per la costante crescita dell'azienda grazie agli investimenti in ricerca e sviluppo.