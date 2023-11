Permessi per sosta e transito. La stangata scatta al secondo pass

Cambiamenti in vista per i permessi di transito e sosta in Ztl e Zsc, soprattutto per i veicoli commerciali. Insomma, la situazione resta invariata per i residenti. Lo schema di bilancio appena varato dalla Giunta, invece, prevede ad esempio che per il trasporto pane l’importo sale da 200 a 400 euro dopo il secondo permesso e da 130 a 300 euro (dopo il secondo permesso) per panifici e pasticcerie che usino il contrassegno solo per il quartiere di pertinenza. Aumenti (da 200 a 400 euro dopo il secondo permesso) previsti anche per ditte artigianali, traslochi e facchinaggio, commercianti con consegne a domicilio, agenti di commercio, informatori scientifici, autoscuole con sede in Ztl, trasporto valori, trasporto medicinali urgenti e spurgo fosse biologiche, agenzie di investigazione privata e corrieri veloci. Incremento, invece da 200 a 300 euro dopo il secondo permesso per le ditte artigianali con sede in Ztl.

Il Comune ha rivisto anche alcune tariffe dei parcheggi, pur introducendo però facilitazioni per gli studenti fuori sede che potranno infatti ritirare da Pisamo una card che consentirà loro di pagare la tariffa residente negli stalli blu cittadini. Aumenterà anche la tariffa oraria sul litorale: passa da 0,5 a un euro l’ora, 4,5 mezza giornata (6 ore) e 6 euro (12 ore). L’abbonamento mensile costa 80 euro, quello stagionale 150 mentre per i residenti sono previsti permessi di sosta gratuiti (fino a un massimo di due). I residenti nel Comune di Pisa potranno invece acquistare l’abbonamento stagionale nella sosta negli stalli blu del litorale pisano a 70 euro. Infine, ecco le tariffe dei parcheggi in struttura: via Cammeo (350 posti non residenti, orario 6.30-23.30) 3,5 euro l’ora e 3,5 euro l’ora dalla seconda ora e ore successive, mentre l’abbonamento mensile costa 150 euro; in in piazza del Sarto-viale delle Cascine (8-20) la tariffa oraria per i non residenti è di 2 euro (100 euro l’abbonamento mensile); palacongressi (150 posti dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato) si paga 0,75 euro l’ora (non residenti) e 0,45 (residenti). Per i parcheggi del mercato di via Paparelli (200 posti il mercoledì e sabato mattina e tutto il giorno per i mercati straordinari) la tariffa dei non residenti è 1 euro l’ora, mentre per quello di via da Morrona (93 posti tutti i giorni dalle 6 alle 24) la tariffa per i non residenti è di 0,5 euro l’ora.