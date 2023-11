"Pericolosi". Due espulsi in poche ore

Due espulsioni. Immigrazione irregolare, il personale della III sezione dell’Ufficio Immigrazione ha eseguito due provvedimenti di espulsione nei confronti di due cittadini stranieri, irregolari sul territorio, entrambi detenuti. Il primo, un uomo di origine marocchina, dopo aver scontato una condanna per gravi reati contro la persona nel carcere di Volterra, è stato accompagnato dagli agenti del commissariato al Cpr di via Corelli di Milano è considerato socialmente pericoloso. Il secondo un 30enne di origine georgiana che stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio al Don Bosco su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato scortato dagli agenti della Questura all’aeroporto di Bergamo e imbarcato.