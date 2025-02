Perché pisani si diventa. Benvenuto

di Saverio BargagnaMi sento già pisano. Si racconta pubblicamente così, per la prima volta, il nuovo arcivescovo padre Saverio Cannistrà scegliendo le colonne de La Nazione per illustrare le linee guida del proprio mandato. Siamo certi che Pisa, a sua volta, saprà aprire le sue braccia. Da secoli le rive del fiume Arno accolgono chiunque voglia diventare pisano: sia esso un commerciante straniero del Medioevo o uno studente universitario con radici lontane. Pisani si nasce, è vero; ma pisani si diventa e questa ricchezza di guardare oltre ci ha garantito quella vocazione internazionale che altre realtà piccole nei numeri come noi non hanno mai avuto. Pisa che accoglie, abbiamo detto, ma anche Pisa dei giovani. L’invito di padre Saverio alle nuove generazioni ("voglio ascoltare i ragazzi, il loro punto di vista ci interroga") centra il Dna di ciò che siamo. E’ proprio pensando "giovane" che la città ha saputo inventare e inventarsi: dalla matematica di Fibonacci al primo sito internet; dai prodigi della sanità, alle grandi scoperte. Gli ingredienti sono giusti per camminare insieme. Benvenuto sotto la Torre, padre Saverio.