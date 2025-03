Per tre grandi del passato. Nuove intitolazioni in vista

Pisa dedica spazi verdi a tre personaggi di gande spessore culturale: Cornelia Fabri prima laureata in Matematica ad Unipi nel 1891, Maria Grazia Mariani (conosciuta come Graziella Berti) grande storica dell’arte medievale, e Flaminio Fanesi ideatore delle Grafiche Zanini. A quest’ultimo verrà dedicata un’area a verde nei pressi delle mura di via Bonanno. Alla straordinaria matematica, sarà dedicata un transito pedonale tra via delle Maioliche e via Santa Marta e a Mariani verrà intitolato il parco di Via Napoli. Mariani si trasferì definitivamente a Pisa dopo gli studi universitari presso la locale Facoltà di Chimica. Se negli anni giovanili, dopo la laurea, Graziella si è dedicata essenzialmente alla ricerca chimica per l’industria farmaceutica lavorando presso aziende pisane, ben presto la sua curiosità intellettuale, unita all’amore per la città che l’aveva accolta, l’hanno spinta ad interessarsi alla sua storia e al ricco patrimonio culturale e artistico presente ancora in numerosi luoghi dello spazio urbano e del suo ampio territorio, fino alla Sardegna e alla Corsica, isole che conservano ricchissime testimonianze dell’influsso architettonico e decorativo pisano nelle loro chiese romaniche ornate di bacini ceramici. In questa prospettiva Graziella è figura di rilievo negli studi storici su Pisa ed il Mediterraneo.

Cornelia Fabri fu la prima donna a laurearsi in matematica all’Università di Pisa il 30 giugno del 1891. Figlia di Ruggero Fabri e di Lucrezia Satanassi de Sordi, di nobile famiglia livornese.

Fin da piccola Cornelia dimostrò predisposizione naturale per le materie scientifiche. Il suo maestro Vito Volterra, presidente dell’Accademia dei Lincei, una delle menti più eccelse dell’epoca, che la seguì lungo tutto il suo percorso accademico, così testimonia: "Conservo vivissima memoria della Signorina Cornelia Fabri, mia allieva all’Università di Pisa intorno al 1880, la prima, e forse la migliore, fra le molte allieve che ebbi in seguito a Torino e a Roma. Flaminio Farnesi (Mino), all’età di 16 anni Farnesi aveva cominciato a lavorare presso l’Opera del Duomo di Pisa, l’ente che sovrintende i monumenti di Piazza dei Miracoli. Nel 1967 aveva fondato a Pisa la Grafica Zannini: era solo l’inizio di un’attività in campo tipografico, che lo avrebbe reso famoso a livello internazionale. Flaminio, amante della cultura e dell’arte pisana, era entrato nella Deputazione dell’Opera della Primaziale.

Carlo Venturini