Per la prima volta a Pisa il campionato nazionale

Da un po’ di tempo c’è una nuova squadra di football americano a Pisa. è Il Tfu Pisa American Football che, nell’ultimo periodo, ha intensificato le proprie attività. Per la prima volta nella storia sportiva pisana, agli impianti del Cus Pisa, dove hanno sede le partite del Tfu, ci sarà la gara inaugurale del campionato nazionale di flag football domani, domenica 26 maggio. Il flag football è uno sport di squadra molto simile al football americano di cui utilizza la stessa palla. La differenza rilevante è determinata dall’assenza del contatto fisico: l’avversario non viene fermato tramite placcaggio, bensì prendendo una bandierina (flag appunto) che è attaccata alla cintura, determinando così l’interruzione dell’azione. Il flag football sarà disciplina olimpica dal 2028 ai Giochi di Los Angeles. La neonata società pisana, In quattro partite spalmate sulla giornata, darà battaglia a squadre importanti del calibro degli Steelers Terni, Predatori golfi del Tigullio, Panthers Parma e il Warriors Bologna. Proprio queste ultime squadre militano nella massima serie del football italiano. Per il primo evento di football di queste dimensioni sul territorio la società Pisana TFU si è data da fare per offrire un grande spettacolo di flag football, intorno al quale orbiteranno Dj set con musica dal vivo e vari stand. Le sfide prenderanno il via nel corso della mattinata, dalle 10.30 fino alle 17.30, con due gare in contemporanea ogni ora in questo raggruppamento da cinque squadre. Soddisfatto il presidente Gabriele Fogli: "È un onore per noi esordire in casa nel primo bowl del nostro girone di fronte al nostro nuovo pubblico - dichiara Fogli -. Pisa sta rispondendo benissimo alla nuova campagna di reclutamento per il football americano giovanile, non vediamo l’ora di mostrare il lavoro svolto nel lungo inverno, i ragazzi daranno il massimo. Un grazie speciale anche a tutti gli sponsor che saranno presenti al bowl, ci hanno permesso di presentarci al meglio in questa nuova avventura". Il reclutamento continua non solo per la prima squadra, ma anche per l’attività del settore giovanile per le categorie di mini flag football (6-9 anni), junior (10-13 anni), under 15, 18 e 21.

Michele Bufalino