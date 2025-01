Pensi a Pisa e dici Danimarca: "Il pallone davvero unisce i popoli"

"Accolgo con favore l’arrivo dei calciatori danesi a Pisa. Lo sport può essere un ponte tra i popoli". Il vento del Nord soffia sull’Arena Garibaldi... e la brezza sembra giovare a tutta la città. Dopo le ultime novità del calciomercato è ufficiale: il Pisa Sporting Club piace molto ai danesi. I centrocampisti ‘veterani’ Malthe Hojolt e Oliver Abildgaard, il bomber Alexander Lind, e i nuovi acquisti di gennaio Henrik Meister, e, non ancora atterrato all’aeroporto internazionale Galileo Galilei, il difensore Olivier Provstgaard, appena preso per due milioni di euro.

Ben cinque giocatori provenienti dalla Danimarca sono stati inseriti nella rosa di mister Filippo Inzaghi, rendendo la società nerazzurra un vero e proprio polo di attrazione dei nordici. Anche da via dei Servi a Firenze, sede del consolato danese, è arrivato il plauso per la grande presenza di giocatori danesi nel Pisa.

"Non posso che essere contento per questa notizia - sono le parole del console onorario della Danimarca a Firenze Guido Ferradini -, che accolgo con piacere. I danesi sono molto presenti nella nostra Regione, sia come residenti sia come visitatori che alimentano il nostro turismo. Sicuramente lo sport può essere un veicolo di attrazione e favorire un interscambio culturale". Poco dopo la nomina a console, racconta Ferradini, "ho trovato sul portone una foto di Martin Jorgensen (storico centrocampista viola, ndr) come regalo di benvenuto. Questa è un’ulteriore riprova che anche il calcio può essere un modo per unirci". E conclude poi con una battuta: "Adesso aspetto l’invito della società sportiva all’Arena Garibaldi. Verrò da voi volentieri".

Proprio il calcio potrebbe essere un nuovo volano per il turismo danese nella nostra città. Nel corso delle ultime partite non sono passate inosservate le bandierine danesi sugli spalti: sono infatti molti i visitatori che, dalle sponde del Mar Baltico, arrivano fino in Piazza dei Miracoli, tra i vicoli di Borgo e, cogliendo l’occasione, fin sugli spalti dell’Arena Garibaldi con la scusa di guardarsi una partita dei loro connazionali. E a darne conferma è anche lo store della società sportiva in Borgo Largo, che ha riscontrato nell’ultimo periodo un aumento delle vendite di gadget (anche sul sito ufficiale) e biglietti a tifosi danesi. Per dare il benvenuto ai nuovi giocatori, proprio lo scorso giovedì al Pisa Store si è tenuta una festa a tema per permettere ai tifosi di incontrare il danish team nerazzurro. Velkomst a Pisa!