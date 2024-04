"Buongiorno dal Borgo dei Borghi". Qui Peccioli, l’orgoglio in piazza

Peccioli (Pisa), 2 aprile 2024 – "Come si sta nel Borgo dei Borghi? Benone. Guardate noi. Il più giovane ha 82 anni, siamo già in piedi e siamo uno più in gamba dell’altro". Alle 10 di mattina, nel day after della grande vittoria, i giovani sono ancora sottocoperta e gli over 80 sfidano la pioggia, per ritrovarsi a commentare sotto i loggiati di piazza del Popolo e sotto l’insegna del Macca, acronimo di Museo d’arte contemporanea a cielo aperto che è stata una delle carte vincenti di Peccioli Borgo dei Borghi 2024.

"Ieri sera non sono potuto andare alla Galleria dei Giganti – racconta Daniele Casati – perché ci avevano invitato a cena i parenti di Fucecchio. Ma fin dall’inizio della puntata siamo stati tutti incollati su Rai3. Da un lato della tavolata il computer acceso per seguire Sinner, dall’altro il televisore per seguire Peccioli. Oh, hanno han no vinto tutti e due. I fucecchiesi urlavano più di noi. E noi pecciolesi siamo orgogliosi, ci si sente tutti un po’ campioni anche noi". "Eravamo qui che si ragionava – spiega un altro ’senior’, il signor Primo, che tiene banco tra gli amici al bar La Gattona di piazza del Carmine – un tempo, quando a un pecciolese chiedevi ‘Di dove sei?’, ti rispondeva ‘Vicino Pisa’, oppure ‘nei dintorni di Pontedera, dove c’è la Piaggio’. Da qualche anno invece ormai, che siamo di Peccioli lo possiamo dire a voce alta. Perché ci conoscono tutti. Dappertutto. E da ieri sera (domenica, ndr) anche di più. Comunque la si pensi, bisogna esserne orgogliosi".

"Sono nata a Peccioli – fa eco la signora Carla – vivo a Peccioli. La mia famiglia è tutta pecciolese. Che soddisfazione non riuscivo a dormire".

"Questa vittoria darà sicuramente ancor più lustro e notorietà al nostro paese – commenta Paola Nanna, dietro al bancone del suo negozio di alimentari, ieri mattina eccezionalmente aperto in vista dei visitatori di Pasquetta – e penso che ci saranno ricadute positive per il turismo. Specialmente per la bella stagione". Paola, domenica sera, era con la figlia alla Galleria dei Giganti, tra i 600 che hanno seguito la puntata di Rai 3 dal maxi schermo nell’ex fabbrica trasformata in auditorium e location per eventi. "È stato da batticuore. Bellissimo. Mia figlia, ventunenne, ci prendeva in giro. Poi quando siamo arrivati ai primi sei, e poi sono usciti il quinto e quarto è impazzita anche lei. Dopo eravamo tutti a far festa. Una gioia incredibile".

Man mano che spiove arrivano le prime comitive di turisti. Come Cesare e Angela, arrivati da Murano. "Eravamo a Volterra – spiegano e ieri sera (domenica, ndr) stavano tutti seguendo ‘Il Borgo dei Borghi’, che poi Peccioli ha vinto, scatenando la gioia generale. Così stamattina abbiamo subito approfittato per venir qui a vedere com’è. Possiamo dirlo, val bene una visita!". Concorda Donatella Casiero, la titolare del bar La Gattona: "Noi l’abbiamo seguita da casa, perché io ho una bimba piccola e sarebbe stato complicato portarla. Però penso che con Peccioli non ci fosse proprio gara – dice raggiante. – Sì è vero, c’erano in gara posti bellissimi e anche famosi, come Tellaro, come Maratea. Ma quando quando li hai visti e ammirati, che ti rimane? Nessuno è come Peccioli. Qui se ci vieni e poi ci torni sei mesi dopo, o l’anno dopo, trovi sempre qualcosa di nuovo. Siamo in continua evoluzione. Proprio per questo connubio che abbiamo noi, tra arte moderna, innovazione e storia. È una cosa che c’è solo qui. E se si pensa che viene da una discarica, dai rifiuti, beh, è tutto ancora più straordinario".