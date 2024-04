Paura in via Pisano. Si ribalta con l’auto

Paura ieri pomeriggio in via Giovanni Pisano, a pochi passi dal centro, per un conducente che ha perso il controllo dell’auto e si è cappottato (nella foto Del Punta per Valtriani).

Un incidente spettacolare ma che fortuna non è stato grave per chi lo ha subito. Ma nella strada si sono riversati tanti mezzi di soccorso: dai vigili del fuoco alle ambulanze e anche la polizia municipale per i rilievi e la gestione del traffico.

La strada è stata chiusa per una mezz’ora per permettere i soccorsi prima e la rimozione del mezzo poi.