Patentino digitale per un navigatore consapevole: 100 scuole coinvolte

Cento scuole toscane hanno aderito al progetto del "patentino digitale". "Il patentino digitale viene rilasciato ad allieve ed allievi dopo un corso che è incentrato soprattutto all’uso consapevole della Rete". Lo ha dichiarato l’assessora regionale alle politiche giovanili Alessandra Nardini durante l’incontro dell’Internet Festival alla Scuola Normale dal titolo "Educare la mente al digitale". Il patentino è un progetto finalizzato a trasmettere agli studenti le competenze minime necessarie a navigare in rete e nei social network con consapevolezza e responsabilità: i ragazzi partecipano a un percorso formativo al termine del quale viene rilasciato un patentino di "navigatore consapevole".

Il progetto si rivolge agli studenti delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado, poiché si ritiene che rappresentino la fascia d’età cruciale nel definire un consumo personale e autonomo della rete. Il patentino è un progetto di Regione Toscana, Corecom, Polizia postale. "Internt non può permettersi di lasciare indietro nessuno tantomeno gli ove 65; quindi abbiamo ideato e realizzato con le associazioni di categoria il progetto Digital mentis": continua Nardini. "Digitalmentis" è un progetto sull’educazione digitale dei consumatori adulti e fragili di cui la Regione Toscana è capofila e che ha la finalità di aumentare le competenze digitali dei consumatori che non hanno dimestichezza con le tecnologie moderne per l’accesso ai servizi online.

La Toscana è tra le otto Regioni aderenti al progetto e le associazioni dei consumatori riconosciute dai relativi Crcu (Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti) sono state riconosciute come il miglior supporto per accrescere il processo di digitalizzazione tra i soggetti con particolari fragilità nell’utilizzo dei servizi gestiti attraverso internet. In Toscana sono 80 i "Punti digitale facile" dove gli adulti ricevono accompagnamento e supporto alle tecnologie digitali per la loro quotidianità. L’auspici è che questi diventino sempre di più perché gli anziani hanno grandi difficoltà coi servizi on line molto di più delle nuove generazioni, inoltre la popolazione è sempre più costituita da anziani.

Carlo Venturini