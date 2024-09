Patente a crediti. Le nuove regole

Cna Pisa ha organizzato per mercoledì 18 settembre alle 15.30 un convegno gratuito per informare i professionisti del settore sulla patente a crediti per lavorare nei cantieri. Al San Ranieri Hotel, verranno date delle linee guida circa il decreto attuativo che disciplina la patente a crediti, novità introdotta dal decreto Pnrr bis per contrastare il lavoro nero e rafforzare la sicurezza sul lavoro. Le nuove regole saranno in vigore dal 1° ottobre ma, al momento, sono tante le criticità e i dubbi interpretativi che andranno ad interessare imprenditori e soggetti che lavorano nei cantieri a partire dal vasto mondo di edili e costruttori, impiantisti, serramentisti e altri professionisti. Al convegno, la cui partecipazione è libera previa iscrizione, saranno ospiti esperti del settore, tecnici della Patente a crediti, referenti di Cna nazionale e imprenditori che esamineranno criticità e incertezze relative alla nuova normativa. "Cna è pronta a offrire assistenza - scrive la Confederazione - per comprendere meglio i requisiti della nuova legge e le azioni necessarie per le aziende e, al contempo, offrirà supporto per la gestione di tutte le procedure telematiche per il rilascio della patente nonché fornirà aggiornamenti continui".

"La patente a crediti non è lo strumento idoneo a qualificare le imprese e innalzare i livelli di sicurezza nei cantieri - intervengono Marco Ammannati e Luca Benedettini, rispettivamente presidente Cna Impiantisti Pisa e Cna Edili e Costruttori Pisa -. Tra le nostre maggiori preoccupazioni ci sono le procedure telematiche complesse e onerose per molte imprese e le procedure di sospensione cautelare della patente, che potrebbero mettere in seria difficoltà le imprese anche per questioni non legate alla sicurezza. Inoltre - continuano i due presidenti - abbiamo forti dubbi sulle procedure telematiche di rilascio della patente, alla sospensione della patente e al mancato coinvolgimento delle associazioni dei datori di lavoro nelle commissioni che dovranno valutare la congruità dei corsi per il recupero dei crediti decurtati". Iscrizione al convegno: https://docs.google.com/forms/d/1lWMzavub43L3jnxw1QEKRv2h4KZQCfdrdYW4PlcS1oo/viewform?edit_requested=true