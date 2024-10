Pasticceri pisani in trasferta a Calcutta: "Insegneremo il mestiere"

La tradizione pasticcera italiana come trait d’union tra il nostro paese e l’India. E’ un’avventura che inizia con entusiasmo quella di Luca Vanni e Serenella Carpita, titolari della storica pasticceria Romano & figli di Riglione, che partiranno per Calcutta con l’intento di trasferire le loro conoscenze di arte pasticcera ai giovani desiderosi di intraprendere un nuovo percorso professionale. L’iniziativa è stata ideata e promossa da Confcommercio provincia di Pisa insieme a Bhalobasa Odv, realizzata con il contributo della banca di Pescia e Cascina.

Alla conferenza di presentazione del progetto erano presenti il direttore di Confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli, i titolari della pasticceria che hanno accolto l’iniziativa, Alessandro Cipriani e Matteo Ferrucci rispettivamente presidente e vicepresidente di Bhalobasa. "Da qualche anno ci occupiamo di iniziative di solidarietà con il nostro settore "per il sociale"- ha affermato Pieragnoli- e siamo entusiasti di poterci rivolgere a questa parte del mondo trasportando un po’ delle nostre tradizioni a chi ne voglia fare buon uso, grazie alla collaborazione di chi ha reso possibile il progetto. Il messaggio positivo è quello di donare le proprie conoscenze agli altri". A Calcutta l’associazione sta seguendo lo sviluppo dell’Horizon Cafè, che si occupa di interventi in campo sociale che riguardano povertà, sanità, tossicodipendenza: il locale ha tutte le caratteristiche di un bar italiano, con macchine per caffè e un laboratorio di produzione per pane e dolci. Una realtà che svolge una funzione importante per la popolazione locale, con diverse attività di formazione professionale. "Noi stiamo vivendo con esperienza con entusiasmo - ha dichiarato Luca Vanni - ringrazio i miei collaboratori perché è solo per merito loro che possiamo andare in India, visto che la nostra attività artigianale non si fermerà. Un incontro di vita, di scambio umano e di crescita".

Alessandra Alderigi