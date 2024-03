Pisa, 28 marzo 2024 – Pasqua, “servizi rafforzati”, su disposizione del ministero dell’Interno. I saluti del prefetto Maria Luisa D’Alessandro alla città. Un incontro con la stampa al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza. Un vertice con carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia di Stato proprio per organizzare il controllo del territorio in questi giorni di festa.

"Un incremento dei servizi sia a livello di circolazione stradale, visto che ci attendiamo anche tanti turisti, ma anche di luoghi di culto e obiettivi sensibili, come l’aeroporto, dato il periodo internazionale. Ecco il forte impegno di tutte le strutture dello Stato e di sicurezza a tutela dei cittadini”. “Questa fibrillazione internazionale comporta anche in Italia l’innalzamento dei servizi di sicurezza”.