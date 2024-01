Partita ad alto rischio. Ma sarà comunque esodo

Pisa-Spezia sarà gara ad alto rischio con obbligo della tessera del tifoso, ma i tifosi ospiti ci saranno. I biglietti saranno messi in vendita questa mattina a partire dalle 10 di oggi, ma l’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, facente parte del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, ha disposto alcune limitazioni per l’incontro. "Per l’incontro Pisa-Spezia in programma il 27 gennaio 2024, caratterizzato da profili di rischio - dichiara l’osservatorio - si suggerisce l’adozione, in sede di Gos, delle seguenti misure organizzative, come la vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Liguria e nella provincia di Massa Carrara esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittore del programma di fidelizzazione dello Spezia Calcio, l’incedibilità del titolo di ingresso, l’impiego di un adeguato numero di steward e il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio, come previsto dalle disposizioni di settore".

Ieri infatti sono state confermate, dopo il Gos, tutte le varie disposizioni. "E’ altresì inibita la vendita on line dei tagliandi che dunque saranno disponibili soltanto nei punti vendita terrestri del circuito Ticketone presenti sul territorio della Regione Liguria e della Provincia di Massa-Carrara", dichiara la società nerazzurra in un comunicato. A differenza della Curva Nord ’Maurizio Alberti’ di marca pisana però, gli ultras dello Spezia hanno aderito alla sistema di fidelizzazione e sono in possesso della tessera del tifoso, è logico pensare che tutto il settore ospiti (oltre 900 posti) andrà a ruba.

Per Pisa-Spezia andrà in scena anche il nuovo sistema di prefiltraggio, un deterrente per scongiurare i biglietti falsi all’Arena Garibaldi. Non si potrà neanche arrivare al tornello se non in possesso del tagliando giusto. il sistema promette di "evitare così le lunghe code ai tornelli di controllo, ha deciso in accordo con le Autorità competenti di avviare un sistema di prefiltraggio della verifica dei titoli di accesso", ma i problemi, in questa primissima fase di sperimentazione, sono destinati probabilmente ad acuire ulteriormente i ritardi. Ulteriori disposizioni saranno illustrate dalla società nerazzurra nelle prossime ore, fiduciosa di "rimuovere le cause delle eccessive code al filtraggio dei tornelli che sono state all’origine degli evidenti disservizi per tutti i tifosi in possesso di regolare documentazione e costretti a ritardare il loro ingresso nell’impianto". Gli addetti al controllo cercheranno di aiutare anche coloro in possesso dei regolari titoli che però colmando la distanza per eventuali ‘mura tecnologiche’ tra tifosi e nuovi sistemi.