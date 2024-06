Parte il 1 Trofeo di Padel a Pisa: a breve l'allestimento dei campi in piazza Vittorio

Pisa, 26 giugno 2024 - Sarà Piazza Vittorio Emanuele II il teatro del 1° Trofeo di Padel “Città di Pisa”. Dal 30 giugno al 7 luglio andrà in scena il nuovissimo torneo organizzato dal Pisa Padel Club con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa. Per otto giorni atleti di ogni età si sfideranno sui campi allestiti in piazza Vittorio Emanuele II, che daranno inoltre a tutti gli appassionati la possibilità di giocare in una location esclusiva nel cuore del centro storico di Pisa. Domenica 30 giugno alle ore 17 il taglio del nastro che darà il via a una otto giorni di vera full immersion nel mondo del padel, con partite, lezioni, tornei ed eventi in programma ogni giorno dalle 9 fino a mezzanotte. “Il Pisa Padel Club è un circolo nato a maggio del 2021 e situato ad Asciano Pisano, dove cerchiamo di far divertire sempre i nostri atleti con nuove programmazioni e iniziative, come la realizzazione di questo evento - spiega il presidente del Pisa Padel Club Alessandro Selmi - “L’idea nasce dalla consapevolezza di quanto il padel sia in ascesa continua e sia uno sport inclusivo, coinvolgente e adatto per tutte le età e tutti i livelli di gioco. Una disciplina in continua crescita e capace di generare entusiasmo, tanto che la federazione italiana tennis lo ha inglobato diventando federazione italiana tennis e padel (Fitp). Nel 2024 sarà organizzato un torneo preolimpico alle olimpiadi di Parigi e quasi sicuramente sarà presente come sport olimpico nelle olimpiadi del 2028. Da qui l'idea di “creare un primo trofeo di padel a Pisa, città che già eccelle in cultura, arte e sport, che auspichiamo di ripetere ogni anno”. “Siamo orgogliosi di supportare un'iniziativa che, oltre a rappresentare un evento eccezionale nella tradizione sportiva della nostra città, permette di vivere e animare il centro storico a beneficio del tessuto commerciale, offrendo la possibilità non solo agli appassionati di padel e a coloro che praticano questo sport, ma a tutti i cittadini e visitatori di godere di uno spettacolo unico nel cuore di Pisa - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. "Continuano gli eventi sportivi nel centro cittadino nel solco delle politiche di promozione delle associazioni sportive, della cultura del movimento e dell'aggregazione - dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - Crediamo che accorciare le distanze e coinvolgere i cittadini sia una buona pratica da reiterare per far vivere la città, diffondere il messaggio sull'importanza degli stili di vita sani e di quanto anche lo sport possa essere valido strumento alternativo di intrattenimento, condivisione e anche inclusione. Siamo orgogliosi di aver collaborato da subito all'organizzazione di un evento unico nel suo genere e continuiamo a sostenere le associazioni che investono anche nella valorizzazione del territorio, offrendo vivacità alla nostra città". Il campo allestito sarà uguale a quello che viene montato nelle piazze e nei palasport per eventi internazionali e il torneo sarà diviso in 3 livelli di gioco principiante intermedio e avanzato sia maschile che femminile e sarà accompagnato da altri eventi spettacolari. Durante tutta la settimana sul campo in piazza Vittorio Emanuele avremo lezione di padel per ragazzi, adulti e la possibilità di prenotare il campo dalle 9 del mattino

Non mancheranno appuntamenti speciali con i campioni del padel di livello internazionale. “Per la giornata inaugurale del 30 giugno” annuncia Selmi “sarà presente con un clinic Marcelo Capitani, giocatore argentino, professionista ed ex numero 20 della classifica world padel tour, responsabile del settore giovanile e commissario tecnico della nazionale italiana “under”, mentre domenica 7 luglio sarà presente Gustavo Spector “mister padel”: il più celebre maestro di padel in Italia, opinionista Sky e allenatore della nazionale italiana dal 2014, che ci entusiasmerà con i suoi allenamenti dimostrativi” “Stiamo organizzando ancora altri eventi per rendere magica questa settimana sportiva e per regalare alla nostra città un palcoscenico unico” conclude il presidente del Padel Club Pisa.