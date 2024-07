Parità di genere: per l’Opera della Primaziale Pisana arriva la certificazione

Pisa, 9 luglio 2024 – L'Opera della Primaziale Pisana, grazie alla collaborazione con la struttura preposta dell'Unione Industriale Pisana, ha ricevuto dall'ente abilitato CSQA l'attestato di Certificazione di Parità di Genere, in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. Il Presidente dell'Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli, ha dichiarato in questa occasione che: "Si tratta di un obiettivo molto importante, un'altra tappa nel percorso che la Deputazione ha fortemente voluto nell'ambito delle politiche ESG (Environmental, Social, Governance), volte a misurare la sostenibilità e l'impatto sociale di un'impresa o di un'attività economica. Questo percorso ha portato l'Opera della Primaziale a dotarsi di un Codice Etico e proseguirà con sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale”.

“La Piazza dei Miracoli di Pisa - ha sottolineato Maestrelli - è sotto gli occhi di tutto mondo e per questo riteniamo di avere maggiore responsabilità nel dare il buon esempio. In questo primo anno di governo, questa Deputazione ha già portato avanti vari progetti in questa direzione. Mi piace ricordare, in questa occasione, il progetto Ethical Choice, realizzato in collaborazione con alcune cooperative del territorio ed enti del terzo settore, per realizzare stole in tessuto necessarie nei mesi estivi per entrare nei luoghi di culto, nel rispetto delle norme di abbigliamento. Iniziativa che oltre ad evitare sprechi, garantisce una filiera lavorativa inclusiva e sostenibile, e che sta riscuotendo molto successo”.

Oggi l’Opera della Primaziale Pisana ha un organico di 156 dipendenti di cui il 45% donne e con la Certificazione di Parità di Genere evidenzia i valori che intende perseguire, promuovendo pari opportunità per donne e uomini, creando un ambiente inclusivo e rimarcando il proprio impegno sociale; in particolare l’Opera della Primaziale Pisana promuove politiche e azioni di welfare e well-being favorendo la conciliazione vita-lavoro, l'equità retributiva, le pari opportunità nella selezione, crescita e sviluppo.

L’introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere mira a promuovere una maggiore inclusione delle donne nel mercato del lavoro: strumento essenziale per migliorare la coesione sociale e territoriale, nonché di fondamentale importanza per la crescita economica. L’attestato di certificazione presuppone un percorso di periodiche verifiche e controlli nella direzione di una crescita e di una sempre maggior attenzione alla parità di genere.