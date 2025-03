"Parco fonderie Ora vogliamo delle risposte"

"Uniti per Calci” sollecita notizie e tempestività nell’affidamento del chiosco del Parco delle Fonderie. "Durante il consiglio comunale del 27 febbraio – attacca la capogruppo, Serena Sbrana – il sindaco Massimiliano Ghimenti, in risposta a una nostra interrogazione, aveva dichiarato l’avvenuta aggiudicazione del chiosco-bar situato nel Parco delle Fonderie. Tuttavia, ad oggi, non si hanno notizie ufficiali riguardo al contratto di locazione che doveva essere sottoscritto entro il 10 marzo.

Ricordiamo che il precedente gestore ha comunicato all’inizio di luglio 2024 la volontà di interrompere l’attività entro la fine dell’anno. In risposta, l’amministrazione ha pubblicato un bando per individuare un nuovo gestore, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 20 gennaio 2025".

"Nonostante siano trascorsi quasi due mesi dalla scadenza del bando - continua Sbrana – , la cittadinanza non è stata ancora informata dell’avvenuta firma del contratto di locazione e, quindi, della nuova gestione. Questa situazione alimenta preoccupazioni riguardo a possibili difficoltà nel processo di affidamento, che potrebbero essere state sottovalutate o non adeguatamente comunicate dall’amministrazione. “Uniti per Calci” chiede che si proceda con la massima celerità nell’affidamento della gestione del chiosco e che vengano forniti aggiornamenti puntuali alla popolazione. È fondamentale garantire che il Parco delle Fonderie, luogo di aggregazione e svago per i cittadini, possa tornare a offrire tutti i servizi previsti, senza ulteriori ritardi. Nel frattempo i consiglieri di “Uniti per Calci” sono in attesa di ricevere tutti gli atti richiesti sul chiosco e sono pronti a presentare una nuova interrogazione".