Parco Fonderie: "Bando-chiosco. Ecco la verità"

Chiosco-bar del parco delle fonderie, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti risponde per le rime a quello non esita a definire "attacco offensivo, sgarbato e sconclusionato" da parte della minoranza di Uniti per Calci. "Mi preme ripristinare un’informazione corretta - dice Ghimenti – , a dimostrazione che tutto si è svolto a termini di legge e con le dovute cautele, trattandosi di una gara pubblica. A luglio 2024 il gestore del chiosco ha comunicato al Comune di voler interrompere la gestione a fine anno e, subito, gli uffici comunali si sono mossi per predisporre il bando per individuare un nuovo gestore. Viste le dimensioni del chiosco, per non generare confusione, ritenevamo necessario prevedere un sopralluogo nel quale chi fosse intenzionato a presentare un’offerta potesse vedere lo stato effettivo della struttura, dopo che il precedente gestore aveva smontato le proprie attrezzature e strutture migliorative. La precedente gestione terminava il 31 dicembre, i tempi tecnici i sono stati strettissimi: entro il 3 gennaio gli interessati dovevano richiedere di partecipare al sopralluogo obbligatorio, svoltosi 6 giorni dopo. Il 20 gennaio era il termine ultimo per presentare le offerte e le buste prevenute, in tutto due, sono state aperte tre giorni dopo, il 23. A seguire sono state avviate le necessarie verifiche tecnico-amministrative su quanto dichiarato dai partecipanti, verifiche che si svolgono ad esempio sul portale Inps ed altri ed hanno tempistiche precise, che non dipendono dal Comune di Calci e sono tuttora in corso. Appena terminate, sarà ufficializzato l’esito del bando. Nel respingere al mittente l’ultimatum che invita il sindaco a chiudere velocemente le procedure di gara, non si sa bene in base a quali poteri, nel giro di una settimana, anche a beneficio dei più sprovveduti ricordo che il bando è procedura amministrativa portata avanti dagli uffici comunali, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto. Non certo dal sindaco o dalla giunta, che non possono, anzi non devono interferire. Questo è davvero l’ABC di qualsiasi amministrazione pubblica".