Parchi, scuole, sicurezza idraulica. La città e i quartieri sotto i ferri

di Enrico Mattia Del PuntaPISAIl 2025 sarà un anno importante per i lavori pubblici a Pisa. Con progetti che in alcuni casi ridisegneranno il volto della città. Dai parchi urbani alle scuole, dalla sicurezza idraulica alla riqualificazione delle periferie, ecco i lavori più significativi in corso e che saranno ultimati tra fine 2025 ed entro marzo 2026, con un investimento complessivo di decine di milioni di euro.

Centro storico. Nel cuore di Pisa si stanno realizzando interventi che puntano a valorizzare il patrimonio storico e archeologico. Il Parco urbano e archeologico della Cittadella (7 milioni di euro) è destinato a diventare un polmone verde multifunzionale. Sarà accessibile a tutti e offrirà spazi per il gioco, una struttura ricettiva, un’area archeologica e un’arena per eventi. La conclusione è prevista per dicembre 2025. Le mura urbane tornano protagoniste con il restauro del Bastione del Barbagianni e dell’ex serbatoio dell’acquedotto (825 mila euro), lavori che termineranno a marzo 2025. Un ulteriore intervento di 2,7 milioni di euro riguarda le mura alla Cittadella Galileiana, con il recupero di torri e bastioni per finalità turistiche e culturali, anch’esso in conclusione per marzo 2025. Da segnalare anche il restauro della ex Chiesa della Qualquonia (990 mila euro), un luogo destinato a diventare spazio culturale e turistico, con fine lavori a dicembre 2025.

Nuove scuole e impianti sportivi. Il progetto per i 5 asili nido (6,9 milioni, di cui 5 milioni di euro dal Pnrr) mira a demolire e ricostruire tre strutture e a riqualificarne altre due, incrementando i posti disponibili e migliorando la sostenibilità. I lavori saranno completati entro marzo 2026. A Marina di Pisa, la nuova scuola "Pisano" (6 milioni di euro) offrirà spazi per 225 alunni. Concepita come una struttura aperta al territorio, avrà terrazze, laboratori e una torre per l’osservazione del mare. Fine prevista: marzo 2026. Tra gli impianti sportivi, spiccano la nuova piscina comunale (5,6 milioni di euro) a Barbaricina, e l’impianto sportivo polivalente al Cep (3,9 milioni), destinato a discipline come pugilato, pallavolo e pallacanestro. La piscina sarà pronta entro dicembre 2026, mentre l’impianto sportivo sarà completato entro dicembre 2025.

Pinqua. Con un finanziamento complessivo di 39,3 milioni di euro, il programma punta a rigenerare due aree strategiche: Porta a Lucca e Pisanova-Cisanello. A Porta a Lucca (22,7 milioni), si stanno riqualificando 9 edifici di edilizia popolare, per un totale di 113 alloggi, e si sta realizzando il nuovo percorso turistico che collega via Pietrasantina a Piazza dei Miracoli. Fine lavori prevista per marzo 2026. A Cisanello (16,6 milioni), il progetto "Pisa This" prevede la riqualificazione degli edifici Erp e la creazione del nuovo parco urbano in via Pungilupo. Ma anche opere di urbanizzazione come la realizzazione di piste ciclabili, nuova illuminazione pubblica, fognature, marciapiedi e attraversamenti pedonali rialzati. Anche in questo caso, la conclusione è fissata per marzo 2026.

Sicurezza idraulica. Per affrontare le sfide climatiche il progetto dei bacini di Pisa sud e dei quartieri San Marco e San Giusto, (4,5 milioni di euro) mira a potenziare la gestione delle acque piovane, termine previsto per marzo 2026.