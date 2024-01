Parcheggio del tribunale. I residenti infuriati: "Noi senza posti auto e bersagliati di multe"

La situazione dei parcheggi per i residenti delle vie vicine a Piazza della Repubblica è diventata insostenibile. La zona, dalle 8 alle 18.30, è di esclusivo utilizzo per i dipendenti del tribunale e ciò rende molto complesso per i residenti trovare un posto auto. A questo si aggiunge anche il problema che, puntualmente alle 8 di mattina, se non si è ancora spostata l’auto fioccano le multe. "Io abito in via Coccapani dal 2000 – dice Antonio Sconosciuto – la situazione purtroppo la conosco bene. La zona tribunale è da sempre caratterizzata da un accesso complicato, anche per chi ha il permesso, essendo un’ottima porta di accesso al Teatro Verdi, al Cinema Odeon e in generale al centro città. Questo comporta però che, dopo le 19, non si trovano più posti liberi. È sempre stato così. Io non ci provo neanche più a parcheggiare in Ztl, vado direttamente alla Questura. Pago per una Ztl che non è usufruibile". I posti per le auto in tutta questa area sono infatti pochi e ambitissimi, come spiega Antonio Sconosciuto. "Tra i parcheggi del Tribunale, dei Carabinieri, della Procura, del giudice di pace, quelli riservati alla sinagoga, alle biciclette di Ciclopi, ai monopattini, quelli occupati dai cassonetti interrati in via Giusti e davanti all’Odeon noi residenti non abbiamo posto. Il fatto di mettere il divieto di sosta e fermata dalle 8 alle 18.30 è semplicemente folle, soprattutto il sabato pomeriggio con il tribunale tendenzialmente chiuso".

Un problema che affligge tanto i residenti, quanto le attività della zona. "Io ho l’auto parcheggiata davanti al panificio da oltre un mese e ogni giorno mi tocca andare a piedi – dice Primavera, titolare del Panificio Primavera in piazza del Tribunale – altrimenti non trovo parcheggio. Anche con il furgone per scaricare le merci ho lo stesso problema e mi tocca parcheggiarlo davanti al Collegio Faedo, la residenza degli studenti a 200 metri di distanza. Questo problema dei parcheggi – conclude – rende difficile mandare avanti le attività. È una vergogna". Una situazione, quella dei parcheggi, alla quale i residenti sperano di trovare soluzione attraverso una conferenza stampa con il sindaco, in programma per sabato mattina, alle 10:30. "La situazione – continua Antonio Sconosciuto – è insostenibile e l’atteggiamento del tribunale incomprensibile. Il Comune di Pisa ci deve tutelare e trovare una soluzione: non è mai successo che io ricordi di multe tutti i giorni, in questi numeri. Chiederemo nella conferenza stampa impegni precisi al Comune rispetto le soluzioni da adottare".

