Papa Francesco, in Prefettura il registro delle condoglianze

Pisa, 23 aprile 2025 – In tutte le Prefetture italiane, su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato predisposto un registro delle condoglianze per i cittadini che desiderano manifestare in forma diretta il proprio cordoglio per la morte di Papa Francesco. Anche a Pisa è stato predisposto all'ingresso del palazzo della Prefettura in piazza Mazzini 7 a partire da oggi fino alla celebrazione delle esequie, che si terrà sabato 26 aprile, dalle 7.30 alle 19. Si contano già i primi messaggi di cordoglio dei cittadini. "Non piangiamo la tua morte - si legge sul registro pisano - ma celebriamo la tua vita con parole e opere... solo così sarai ancora vivo e la tua eredità non andrà perduta".