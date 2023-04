Panchina e bollino blu anche a San Giuliano

Anche San Giuliano adotta il bollino blu. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo il comune di San Giuliano Terme inaugurerà la panchina blu, il colore che identifica la sensibilizzazione sui disturbi dello spettro autistico (Asd), i cui sintomi si manifestano precocemente e permangono per tutto il corso della vita. L’appuntamento è in piazza Italia oggi alle 11. "Siamo fieri di questo appuntamento che porterà alla svelatura della panchina blu per la sensibilizzazione su questo disturbo che spesso può passare inosservato nei primissimi anni di vita dei bambini - afferma il sindaco Sergio Di Maio -. Spero che ci sia una bella presenza di persone per ritrovarsi e condividere il più possibile questo percorso di consapevolezza sull’autismo e siamo ancora più fieri del fatto che il comune di San Giuliano Terme adotterà il ‘bollino blu’ per riservare la dovuta attenzione alle famiglie ed alle persone Asd. Nell’occasione vorrei ringraziare, unitamente al corpo docente, tutti i bambini e le bambine della scuola primaria a tempo pieno Verdigi di Pappiana che hanno creato un bel lavoro artistico a tema in occasione del 2 aprile". Il Bollino blu è un progetto della dottoressa Mariana Berardinetti, nato per sensibilizzare, sostenere e valorizzare le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro rispettive famiglie.

L’adozione del "bollino blu" rappresenta una grande sfida umana e di inclusione attraverso un supporto prezioso per Caregiver e Sibilings che affrontano ogni giorno piccole e grandi difficoltà. Una condizione per la quale la partecipazione di tutti diviene necessità e stimolo. Nei negozi che sceglieranno di adottare il bollino verrà riservata una delicata attenzione alle famiglie e alle persone Asd.