Palio dei Comuni Vince Buti in Giallorosso

Buti, abbinato al cavallo Giallorosso, ha vinto la decima edizione del Palio dei Comuni della provincia di Pisa. Erano 18 i comuni che avevano accettato l’ingaggio, mentre 12 erano i finalisti. E nella finale, premio “Lions Club Pisa Certosa”, metri 1500, Giallorosso, (S. Saiu), che era abbinato al comune di Buti, ha battuto Themoonsaballon (Montopoli) e Celtico Arcano (Vecchiano). Festa grande al rientro del vincitore della corsa tanto più considerando che Buti, malgrado la sua tradizione, non aveva mai vinto questo palio. Festa grande anche alla consegna del bellissimo drappo disegnato dal senese Riccardo Manganelli mentre al proprietario del cavallo vincitore è andata la coppa messa in palio dal Lions Pisa Certosa e consegnata dalla presidente Adriana Galazzo e dal vice presidente Pierfrancesco Gerardi.

Ma andiamo con ordine per raccontare un pomeriggio di successo, con tanto sole e pubblico delle grandi occasioni. Ha aperto il convegno la corsa riservata ai GR e alle amazzoni, premio “Vittorio Bedini”, metri 1500, nel quale è stato netto il successo di Mister Mela (C. Sanna). Il trofeo in palio è stato consegnato al gentleman rider vincitore da Margherita e Libero Bedini. Fra le sei femmine impegnate nel premio “AVIS-Memorial Alessia Franchini”, sulla distanza dei 1900 metri, il previsto duello White Lips-Happiness Therapy si è concluso nell’ordine anche grazie all’interpretazione del fantino Dario Di Tocco. Il vicepresidente dell’AVIS, Andrea Bianchi, con Francesca Stoppini e Milena Paolini hanno premiato proprietario, allenatore e fantino della cavalla vincitrice. Quindi il premio “Grassini Impianti”, metri 2000, strada di accesso per i primi cinque classificati abbinati ai relativi comuni. Ha vinto Amata Immortale (M. Sanna) battendo l’outsider Luna Klimt.

Anche in questa corsa premi per tutti i protagonisti del successo (proprietario, allenatore, fantino) da parte della ditta Grassini Impianti. E’ seguito il premio “Angelo Bronzino”, metri 1500, con qualificazione alla finale per i primi sette classificati. Alle spalle del vincitore Time Moon (F. Acosta) si è classificato il favorito Vintage Flag, ma il risultato non ha inciso sulla partecipazione alla finale dei primi sette arrivati. Della finale, premio “Lions Club Pisa Certosa”, si è già detto con il successo di Giallorosso che ha incoronato Buti vincitore del 10° Palio dei Comuni della provincia di Pisa. Le altre due corse del pomeriggio sono state vinte da Soul Sister (D. Di Tocco) e Oceano da Clodia (S. Saiu). Si torna a correre giovedì 28 mentre per Pasqua e Pasquetta cavalli, fantini e pubbico in libertà. Si tornerà all’ippodromo di San Rossore il 7 aprile, giornata del 134° premio “Pisa”.

