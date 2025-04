Palazzo Blu, il 10 aprile nuovo incontro della rassegna "Warning"

Pisa, 7 aprile 2025 - Appuntamento il 10 aprile in auditorium a Palazzo Blu con il nuovo e ultimo incontro della rassegna Warning, edizione 2024/2025. Il titolo è “Il sapere di ciascuno e la Scienza di tutti”, i relatori sono il professor Marco Beretta, ordinario di Storia della Scienza all’Università di Bologna e il professor Antonio Clericuzio, ordinario di Storia della Scienza e delle tecniche presso il Dipartimento di studi Umanistici dell’Università degli Studi Roma Tre.

Nell’attuale contesto multipolare del mondo, sta crescendo l’attenzione per la storia globale della Scienza ed in particolare per la relazione esistente tra i contributi globali e quelli locali. Da sempre l’Umanità ha avuto la curiosità di comprendere perché le cose ‘funzionino’ in un certo modo, con lo scopo di poter ottenere affidabili previsioni dalle proprie osservazioni. Ad esempio fin dalla preistoria l’Uomo ha cercato di dare un senso ai cambiamenti stagionali guardando i moti del sole, delle stelle e della luna. Ma l’Umanità non si è solo interessata di astronomia: basta ricordare l’estrazione del ferro, che ha dato il nome ad un’intera epoca e che è un processo chimico sviluppato da ‘metallurgisti’ senza la minima cognizione delle basi scientifiche collegate. Furono i Greci che per primi svilupparono una cultura caratterizzata dalla ‘teorizzazione’ delle osservazioni empiriche, ma la Scienza avanzò parallelamente anche in India, Cina, Medio Oriente e in Sud America.

Nonostante ciascuna popolazione di queste lontane aree avesse una propria cultura e una propria visione del mondo, ognuna realizzò in modo indipendente beni materiali fondamentali, quali la carta, la polvere da sparo o il sapone. Poi nel 13esimo secolo tutte queste innovazioni geograficamente diffuse trovarono nelle università europee una sorta di ‘reductio ad unum’, che attraverso un percorso inizialmente lento ha portato allo sviluppo di quella che oggi chiamiamo Scienza.

Per la comprensione di questo secolare processo, che ha dato origine alla scienza moderna, è essenziale la consapevolezza che molti dei più fondamentali principi scientifici derivano dai ‘saperi’ di una molteplicità di antiche culture: in altre parole, il pensiero e le metodologie scientifiche dei nostri giorni hanno profonde radici in un passato pluriculturale. Gli incontri della rassegna Warning, a cui gli studenti partecipano in presenza oppure seguendo lo streaming, sono anche aperti al pubblico e si svolgono nell’auditorium di Palazzo Blu con inizio alle 15.30. Gli incontri sono trasmessi in streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube) e sul sito warnig.palazzoblu.it