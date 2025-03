Palatodisco, anzi città. Strade, mini-hospital, park, parco fotovoltaico, hotel e aule universitarie

di Enrico Mattia Del Punta

SAN GIULIANO TERME

Un nuovo parcheggio da 500 posti auto, una nuova strada che collegherà il Palatodisco al cerntro di San Giuliano Terme e poi ancora un parco fotovoltaico e, forse, in futuro, un nuovo albergo da 36 camere. È un fiume in piena di idee e progetti l’imprenditore Donato Todisco, patron della Todisco Group, la mente dietro alla realizzazione della nuova sede del gruppo e del palazzo dei congressi in via del Palazzetto, ai piedi dei Monti Pisani, nel comune di San Giuliano.

A margine della presentazione della mostra "Ecce Homo", ieri, dal palazzo del comune termale, ha raccontato gli sviluppi dei suoi numerosi progetti, alcuni dei quali ormai prossimi a partire.

"Proprio stamani – ha detto – abbiamo avuto la conferma della cessione del terreno di fronte al Palatodisco, che riusciremo ad acquistare in 40 giorni. Poi proseguiremo con la costruzione di un parcheggio da 500 posti, un parco fotovoltaico e recupereremo un altro edificio di fronte alla sede, di 1.200 metri quadri, che verrà demolito e ricostruito per ospitare due o tre aule universitarie da 600 o 300 metri quadri ciascuna. Il tutto per una cifra che graviterà tra gli 8 e i 9 milioni di euro" ha spiegato Todisco.

Nodo centrale del progetto del gruppo Todisco, che si occupa di chimica di base, sarà sicuramente la strada. L’opzione di riqualificazione della via del Palazzetto è dunque tramontata: la nuova strada che collegherà la sede e il palazzetto con San Giuliano attraverserà i campi in un’area di 10 ettari per ricongiungersi all’altezza della Rsa Le Sorgenti. I lavori "partiranno entro la fine di aprile" ha dichiarato Todisco, annunciando la presentazione del cronoprogramma già la prossima settimana.

Anche il progetto degli studi medici e del centro diagnostico, già annunciato in precedenza, è terminato. "Presenteremo a breve il progetto all’amministrazione. Entro la fine dell’anno il centro diagnostico sarà fornito di macchinari di ultimissima generazione" ha spiegato Todisco, delineando quella che diventerà una vera e propria cittadella Todisco ai piedi dei Monti Pisani.

Altro tassello di questa "mini città", con aule universitarie, centro medico e palazzetto, sarà una struttura alberghiera che, per ora, rimane solo un’idea. "Ce l’ho in testa da molto, è un elemento chiave per rendere il palazzetto capace di attrarre eventi internazionali. Nei miei piani – ha annunciato l’imprenditore, sorprendendo anche l’assessora alla cultura Angela Pisano, che si trovava al suo fianco – si tratterebbe di una struttura all’avanguardia con 36 camere doppie, che sorgerà accanto alla sede".

Per Donato Todisco il tempo è fondamentale: "Non mi aspettavo di avere l’agenda piena da marzo fino a settembre – ha aggiunto –. Da tempo mancava un palazzo dei congressi nella città di Pisa. Sono molto contento, c’è tanto lavoro da fare, gli investimenti sono importanti. L’unica pecca è la burocrazia e i tempi che si allungano. Se dipendesse da me, farei tutto in 48 ore, altrimenti perdo l’entusiasmo".