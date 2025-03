P come Passione Pisa. E se il Picco è per pochi la carica nerazzurra parte oggi dall’Arena

La marcia di avvicinamento all’appuntamento di domani è di quelli che rasentano la Passione, quella con la lettera maiuscola di cristiana accezione: non passa ora – ma siamo pronti a giurare che si possa puntare la lancetta sui minuti – senza che qualche tifoso nerazzurro, di città o della provincia, non vada con la mente alla partita di domani sul terreno dello Spezia. C’è chi ha impostato sul proprio cellulare il countdown al fischio d’inizio, giusto per ricordare ogni volta che guarda lo schermo che "è tutto un pati’", come recitava un celebre striscione di qualche anno fa. C’è chi invece inganna il tempo scorrendo le immagini e i video degli incroci passati con lo Spezia, e chi si aggrappa con tutte le sue forze a riti scaramantici e propiziatori.

Fra cabala, sacro e profano, ormai il conto alla rovescia è prossimo allo zero: l’appuntamento con uno degli eventi più importanti per il territorio pisano – calcisticamente e non: le ricadute di un passaggio al piano superiore sarebbero eccezionali a tutti i livelli – è quasi arrivato. Intanto l’appello lanciato dai gruppi organizzati della Curva Nord "Maurizio Alberti" è pronto a tradursi in realtà: questo pomeriggio, alle 16.45, il piazzale retrostante alla tribuna coperta dell’Arena accoglierà i colori, la passione e la carica del tifo nerazzurro. Le autorità di pubblica sicurezza hanno imposto il vincolo della Fidelity Card per accedere all’impianto ligure: tradotto in parole più semplici, chiunque intenda varcare i tornelli del "Picco" può farlo esclusivamente se munito di tessera del tifoso. L’avversione del cuore pulsante del tifo pisano verso questo strumento è arcinota e di conseguenza la spinta che domani avvertiranno i calciatori nerazzurri sul prato dello stadio spezzino sarà ridotta: in 500 raggiungeranno il "Picco" per seguire dal vivo la partita. Molti di più saranno quelli che oggi pomeriggio si raduneranno all’ingresso dello stadio di casa per riempire i bagagli e i borsoni dei calciatori e del tecnico Pippo Inzaghi di amore incondizionato e carica agonistica. Là dove mancherà l’apporto fisico della tifoseria, ci sarà la sua passione pronta a sprigionarsi sul prato del "Picco" in attesa, chissà, di ritrovarsi ancora tra qualche ora all’ingresso della tribuna dell’Arena per festeggiare da eroi il ritorno della squadra.

M.A.