Ordine degli avvocati di Pisa, il 4 luglio presentazione dello sportello del cittadino

Pisa, 4 luglio 2023 - Il consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa informa che dal primo maggio 2023 è operativo lo "Sportello del cittadino", un servizio gratuito offerto a vantaggio di chiunque abbia necessità di informazioni ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l’accesso alla Giustizia (art. 30 della legge 247 del 31 dicembre 2012). Il Servizio viene effettuato, previo appuntamento, presso i locali del Consiglio dell’Ordine.

DOCUMENTAZIONE - Sulla pagina del sito dell’Ordine degli Avvocati Pisa, nell’apposita sezione, sono pubblicate la documentazione e la modulistica attinenti al funzionamento dello Sportello. Coloro che intendano usufruire di tale Servizio possono prendere contatto con la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Pisa in Piazza della Repubblica 5 ( piano terra Tribunale) ovvero mediante e-mail all’indirizzo [email protected] Il 4 luglio 2023 alle 16 a Pisa, all’Auditorium A. Maccarrone in via C. Battisti 14, si terrà un incontro, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pisa per la presentazione del Servizio. L’evento, gratuito, è aperto ai cittadini che potranno partecipare iscrivendosi in loco il giorno stesso, entro i limiti dei posti disponibili.

I relatori: gli avvocati Alberto Giovannelli, Tiziana Mannocci, Valentina Abu Awwad, Marco Vasarri, Pietro Gustinucci.